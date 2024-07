Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mardi la première réunion du Conseil national de l’artisanat (CNA), marquée par la constitution de la commission spécifique chargée de préparer la nouvelle feuille de route stratégique pour le développement du secteur.

Cette stratégie ambitieuse vise à relever les défis du secteur, y compris la conservation du patrimoine, la généralisation de la couverture sociale, le renforcement du rôle des Chambres d’artisanat, le développement des coopératives, la formation professionnelle, l’approvisionnement en matières premières, la commercialisation et la valorisation des exportations, souligne le Département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Le Conseil national de l’artisanat, institué par la loi 50.17, entrée en vigueur en 2022 pour régir et moderniser l’exercice des activités artisanales, marque ainsi « une étape cruciale » dans la stratégie nationale de développement de l’artisanat, explique le Département du chef du gouvernement. Et de préciser que la mission principale de cette entité est de proposer des mesures concrètes visant à dynamiser, moderniser et développer ce secteur afin d’améliorer la compétitivité des artisans et leurs conditions socio-économiques, tout en préservant le riche patrimoine artisanal du Royaume.

Lors de cette réunion, Akhannouch a souligné l’importance stratégique de l’artisanat pour l’économie nationale, rappelant le rôle essentiel de ce secteur, qui représente un atout majeur pour le tourisme, dans l’identité culturelle marocaine, note le communiqué. Le chef du gouvernement a, par la même, affirmé l’engagement ferme du gouvernement à soutenir et développer ce secteur, en ligne avec les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit la même source.

De son côté, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué, a exposé un bilan détaillé des chantiers phares lancés par le gouvernement depuis 2021 dans le secteur de l’artisanat, mettant en exergue l’accélération de la mise en œuvre de la loi 50.17, avec la publication de ses textes d’application, ainsi que le lancement réussi du Registre National de l’Artisanat.

Pour une meilleure synergie

Ce dernier a permis l’inscription de plus de 400.000 artisans ainsi que l’enregistrement de 647.000 artisans à l’Assurance Maladie Obligatoire, une avancée majeure pour le secteur, détaille le communiqué.

Le Conseil national de l’artisanat se veut une plateforme collaborative, réunissant l’ensemble des parties prenantes du secteur : organismes professionnels, établissements publics, départements ministériels, experts et représentants des artisans.

Cette synergie permettra d’identifier des pistes de progrès, de proposer des solutions innovantes, d’élaborer les mesures législatives et réglementaires nécessaires et de coordonner les actions pour un développement harmonieux et durable du secteur.