Jeep a lancé cette semaine au Maroc la nouvelle Jeep® Avenger e-Hybrid. Doté de la technologie hybride légère 48V, ce SUV se positionne sur le segment B avec un design compact tout en offrant un habitacle spacieux. Un véhicule ambitieux qui propose un bon compromis: des technologies de pointe, des performances intéressantes tout en préservant l’environnement… et le porte-monnaie.

Avec ses 4,08 m de long, l’Avenger est un SUV de poche qui se sentira très à l’aise en ville. Incarnation parfaite de l’ADN Jeep®, l’Avenger allie robustesse, polyvalence et capacités tout-terrains inégalés.

La version proposée au Maroc est dotée d’un moteur essence de 100 ch qui utilise le 1.2 PureTech de la Peugeot 208. Ce bloc, qui a été récemment chahuté pour sa fiabilité, a été un peu modifié. Il s’offre ici un turbo à géométrie variable, une chaîne de distribution et une toute nouvelle transmission eDCS6. Cette unité micro-hybride 48 V très compacte à double embrayage intègre un moteur électrique de 28 ch.

Avantage rare sur cet Avenger, son hybridation légères 48 V qui permet de s’affranchir du moteur thermique à très basse vitesse et de rouler en tout-électrique jusqu’à près de 30 km/h.

Ce mode très pratique lors de la conduite en ville permet d’atteindre jusqu’à 1 km d’autonomie en mode entièrement électrique sur les routes urbaines et extra-urbaines si la conduite régulière est maintenue, ou lorsque le conducteur relâche la pédale d’accélérateur dans des conditions stabilisées ou en descente même sur autoroute, ce qui permet d’économiser du carburant.

Programmes de conduite

La consommation de carburant reste remarquable avec seulement 5,1 l/100 km et les performances ne sont pas en reste : le 0 à 100 km/h s’exécutant en 10,4 s, la vitesse maxi étant annoncée à 184 km/h.

Sorti du bitume, le petit SUV s’adapte à tous les terrains avec des programmes de conduite adaptés : Sand (sable), Mud (boue) et Snow (neige). Par ailleurs, il bénéficie d’une aide à la descente. Sa garde au sol de 20 cm reste appréciable pour affronter des terrains plus escarpés.

La clé de ces performances réside dans la synergie entre le moteur 3 cylindres de 1.2 litre d’une puissance de 100 chevaux, la batterie lithium-ion de 48 volts et la boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports. Cette boîte de vitesses abrite un moteur électrique de 21 kW, un onduleur et l’unité de transmission centrale, travaillant ensemble pour optimiser la compacité et l’efficacité.

L’énergie électrique pure est également utile pour la fonction e-creeping, permettant une série de courts mouvements vers l’avant sans action de l’accélérateur, ce qui est pratique dans les embouteillages (e-queueing). Le véhicule peut également être garé en mode 100% électrique (e-parking). Enfin, cette technologie permet de récupérer de l’énergie pendant la décélération et d’offrir la liberté de la recharge automatique grâce au freinage régénératif, éliminant ainsi le besoin de recharge par branchement.

Bien équipé

De nouveaux équipements sont disponibles sur ce nouvel Avenger e-Hybrid, notamment le toit ouvrant électrique en verre sur la version Summit. D’autres améliorations en matière de confort sont offertes avec l’introduction de la sellerie cuir et du siège conducteur à réglages électriques avec fonction massage (en option).

À l’intérieur, le conducteur dispose d’un combiné d’instrumentation numérique e-Hybrid de 10,25 pouces. Les informations affichées se réfèrent au fonctionnement comme le mode de conduite, la recharge de la batterie et les relevés du capteur de puissance. Nouveauté, l’Avenger e-Hybrid est doté de palettes au volant qui permettent de prendre le contrôle de la boîte de vitesses DCT à 6 rapports en mode séquentiel.

Deux versions seront proposées au Maroc: Altitude et Summit.

La version Altitude se pare de jantes en alliage de 17 pouces et des skis de protection argentés. À l’intérieur, on retrouve des sièges haut de gamme en tissu/TEP, une planche de bord peinte en gris et un plancher de coffre modulable et réversible, un écran de10,25 pouces, climatisation automatique et régulateur de vitesse adaptatif, freinage autonome d’urgence, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte de franchissement de ligne avec correction et la détection de somnolence…

Sur la version Summit : des jantes en alliage de 18 pouces, des projecteurs avant et arrière entièrement à LED, vitres arrière surteintées, éclairage d’ambiance multicolore à LED, ouverture et démarrage sans clé, chargeur sans fil, surveillance des angles morts, caméra de recul 180° avec vue drone, radars de stationnement à 360°, conduite autonome de niveau 2…

La nouvelle Jeep® Avenger e-Hybrid est disponible à partir de 298.000 DH (pack launch edition d’une valeur de 17.000 MAD offert sur les 40 premières commandes)