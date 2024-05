Née au Royaume-Uni en 1924, MG célèbre ses 100 ans avec l’ouverture de son tout nouveau showroom à Moulay Ismail, à Casablanca. Ce prestigieux site, qui est le plus grand flagship de vente automobile au Maroc, marque un moment historique pour la marque britannique, renforçant sa présence au Maroc un an après son entrée sur le marché.

Pour célébrer ce jalon important, MG lance une offre spéciale sur ses modèles électriques, dont les prix débutent à 329.000 DH. Cette initiative rend les véhicules électriques plus accessibles tout en continuant à offrir une technologie de pointe et une performance exceptionnelle, caractéristiques de l’ADN britannique de MG.

Au Maroc, MG se distingue en tant que marque généraliste proposant une gamme complète de SUV et de véhicules compacts 100% électriques, technologiquement très avancés, ultra-fonctionnels et abordables par rapport aux marques premium. Avec une gamme EV comprenant les modèles MG4, ZS EV et Marvel, MG propose des véhicules à la pointe de la technologie et dont l’ADN britannique se reflète également dans chaque design, offrant ainsi aux passionnés d’automobile une combinaison unique de style, de performance et de fonctionnalité à des prix compétitifs.

La marque MG, synonyme d’innovation constante, propose une gamme diversifiée de véhicules, allant des berlines élégantes aux SUV spacieux, en passant par une gamme de véhicules électriques qui redéfinissent les normes du segment. A noter que sur le marché actuel des véhicules neufs, pour deux véhicules de marques d’origine chinoise vendus dans le monde, l’un est un modèle MG. Une telle popularité témoigne plus que jamais de la capacité de MG à répondre aux attentes diverses des consommateurs grâce à des véhicules alliant technologie, design moderne et efficacité énergétique.

Outre ses produits de haute qualité, la marque britannique s’engage à offrir une expérience client exceptionnelle, avec des garanties étendues allant jusqu’à 6 ans/200 000 km sur les véhicules et jusqu’à 8 ans/200 000 km sur les batteries, démontrant ainsi sa confiance dans la fiabilité et la durabilité de ses produits.

En plus de son engagement envers l’innovation et la qualité, MG met un point d’honneur à offrir un service après-vente exceptionnel. Le nouveau centre de service à Casablanca est équipé des dernières technologies pour garantir l’entretien et la réparation des véhicules selon les normes les plus strictes. La marque s’engage à fournir un support rapide et efficace à tous ses clients, assurant ainsi une tranquillité d’esprit complète pour tous les propriétaires de véhicules MG.

Un plan d’expansion pour Rabat

Le showroom MG à Moulay Ismail, Casablanca, s’ajoute aux points de vente existants à Casablanca Driss Slaoui, Casablanca Moulay Ismail, et à Tanger, avec l’ouverture prochaine d’un showroom à Marrakech et un plan d’expansion pour Rabat. Cette expansion stratégique témoigne de l’engagement de MG envers le marché marocain et sa volonté de répondre aux besoins croissants des consommateurs en matière de mobilité.

« Cette ouverture marque une étape importante dans notre parcours au Maroc, et nous sommes impatients d’accueillir les passionnés d’automobile pour découvrir notre gamme de véhicules innovants« , a déclaré Salma Moubkil, directrice générale de MG Motors Maroc. “Ce centenaire et cette expansion significative témoignent de l’engagement continu de MG à proposer des véhicules qui combinent style, performance et fonctionnalité. MG invite tout le monde à venir découvrir sa gamme étendue de véhicules électriques et à profiter de d’offres uniques lors de leur visite dans le nouveau complexe à Casablanca, qui est le plus grand de la marque MG en Afrique”.

Fort de son mantra « Driven by Passion », MG s’engage à continuer d’innover et de repousser les limites pour offrir des expériences exceptionnelles à ses clients, tout en restant fidèle à son héritage et à son ADN britannique.