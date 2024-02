Le Maroc connaît sa sixième année consécutive de sécheresse. Les images prises depuis l’espace par les satellites de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) montrent le niveau alarmant de ce phénomène en l’espace d’un an seulement et l’impact négatif du stress hydrique sur une partie du territoire marocain.

« Plusieurs années de sécheresse ont laissé des traces au Maroc. Les observations par satellite de ce pays d’Afrique du Nord montrent que les terres cultivées et les zones sauvages, normalement vertes et luxuriantes pendant les mois d’hiver pluvieux, sont au contraire desséchées et brunes, et que les réservoirs qui débordaient autrefois d’eau sont presque vides« , constate la NASA dans un récent article.

Le 19 février 2024, poursuit la même source, le MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) du satellite Terra de la NASA a capturé cette image (à droite) montrant des paysages desséchés autour de Casablanca, la plus grande ville du Maroc.

Le MODIS du satellite Aqua a capturé l’autre image (à gauche) de la même région le 12 février 2023. »Alors que la sécheresse était également présente durant l’hiver 2023, la situation s’est aggravée en 2024« .

Vidéo. Les effrayantes images satellitaires des ravages de la sécheresse au Maroc

« L’absence prolongée de précipitations adéquates a fait chuter les réservoirs à des niveaux extrêmement bas. Le barrage d’Al Massira, le deuxième plus grand réservoir du Maroc et l’une des principales sources d’approvisionnement en eau pour les agriculteurs près de Casablanca, est tombé à 1 ou 2 % de sa capacité en février 2024. Collectivement, les réservoirs du Maroc étaient remplis à 25 % à la mi-février, contre 32 % à la même période l’année dernière. Le réservoir était presque plein entre 2009 et 2015, mais ses niveaux d’eau ont commencé à chuter en 2016 et sont restés bas depuis« , détaille-t-on.