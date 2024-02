Le satellite Sentinelle 3 de l’Union européenne a capturé des clichés des paysages marocains pour révéler l’impact de la sécheresse sur le territoire.

Il s’agit de deux clichés, pris à un an d’intervalles. Et les résultats est impressionnant, ou plutôt effrayant. On y voit le Maroc agricole sous l’effet de la sécheresse. Des bancs de sable qui s’agrandissent et une verdure qui se réduit de plus de plus. Une situation alarmante vu du ciel. Et c’est le satellite Sentinelle 3 de l’Union européenne qui a capturé les images de ce Maroc qui se dessèche.

Janvier 2023 Vs Janvier 2024 pic.twitter.com/jprB4iPONY — KaMaL (@nortonsig) February 1, 2024

Le Maroc fait face à une sécheresse sévère, la pire depuis 2019. Les précipitations ont été inférieures à la normale et les températures toujours en hausse. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et n’exclut pas des coupures d’eau.

Il y quelques jours, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a même qualifié la situation de l’approvisionnement en eau de «grave». Le ministre a annoncé un certain nombre de mesures, prises par le gouvernement pour faire face à cette rareté d’eau qui se fera de plus en plus sentir, surtout dans certaines régions. L’une des mesures sera de réduire la pression sur l’eau et de recourir à des coupures d’eau au niveau local, en fonction de l’évolution de la situation dans chaque ville et commune.