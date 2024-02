Le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, s’informe de l’état d’'avancement des travaux du barrage de Retba et du barrage de Sidi Abbou dans la province de Taounate. © @Equipement_Eau

En ces temps de sécheresse exacerbée par les changements climatiques, le Maroc s’oriente vers un recours accru aux ressources en eau non conventionnelles ainsi qu’au transfert des eaux inter-bassins, a indiqué le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Les solutions déployées dans le domaine de l’eau, conformément aux directives royales, sont basées sur le recours aux ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées, a expliqué M. Baraka dans un entretien accordé à la MAP.

Elles portent aussi, a ajouté le ministre, sur le transfert des eaux entre les bassins hydrauliques et sur des projets de gestion de la demande en eau, en complément aux solutions traditionnelles de développement de l’offre en eau.

« L’interconnexion entre les bassins hydrauliques concerne le transfert des eaux inexploitées des régions excédentaires qui, généralement, se déversent en mer vers les régions qui connaissent une pénurie d’eau, pour les divers usages, telles que l’eau potable, l’industrie et l’irrigation », a-t-il précisé.

Le Maroc dispose actuellement de 17 infrastructures de transfert d’eau couvrant diverses régions du Royaume, alors que d’autres projets de transfert d’eau sont programmés, a-t-il noté.

Selon M. Baraka, toutes ces solutions ont été intégrées dans le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI), 2020-2027, élaboré conformément aux Hautes Instructions Royales en vue d’accélérer les investissements dans le secteur de l’eau.

S’y ajoutent d’autres projets d’interconnexion de système hydraulique, de réalisation et d’équipement de forages d’eau, d’acquisition et d’installation de stations monobloc, et d’acquisition de camions citernes.

Il a relevé que la mise en œuvre des projets programmés dans le cadre du PNAEPI et des mesures d’urgence ont permis d’assurer l’approvisionnement en eau potable des populations urbaines et rurales, en périodes de sécheresse, et de fournir de l’eau d’irrigation, selon les apports de l’année.

Les projets prévus dans le cadre de ce programme, comme dans les plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques, couplés au projet du plan national de l’eau et à la gestion de la demande en eau, favorisent une adéquation entre l’offre et les besoins en eau à moyen et long termes, a-t-il soutenu.

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتمثلة في تسريع وتيرة إنجاز المنشآت المائية الكبرى على المستوى الوطني اطّلع السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء مرفوقا بوفد هام من المسؤولين الترابيين والمنتخبين، ووفد من أطر الوزارة على تقدم الأشغال بكل من سد الرتبة وسد سيدي عبو بإقليم تاونات pic.twitter.com/pvms77NiyM — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) February 14, 2024

« La situation hydrique que connait le Maroc depuis 2018 est alarmante », a d’autre part déploré le ministre, pointant du doigt les répercussions des changements climatiques et leur impact sur le niveau de stockage des barrages et, partant, sur la sécurisation de l’alimentation en eau potable des différents systèmes hydrauliques.

Lors d’une séance de travail présidée par le Roi Mohammed VI le 16 janvier au Palais Royal de Rabat, M. Baraka a fait état, pour la période de septembre à mi-janvier 2024, d’un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne, ainsi que d’un taux de remplissage des barrages de 23,2% contre 31,5% à la même période de l’année dernière.

وفي هذا الإطار، تم الكشف أمام السيد الوزير على أن نسبة تقدم الاشغال في إنجاز سد الرتبة الذي يعتبر كثاني أكبر سد بحوض سبو، بلغت أزيد من 15% حيث سيتم تقليص المدة المحددة لانتهاء الأشغال فيه بحوالي 12 شهرا، وذلك بهدف تزويد المراكز المجاورة للسد بالماء الصالح للشرب، pic.twitter.com/tjufT3dC45 — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) February 14, 2024

Cette séance de travail, consacrée à la problématique de l’eau, s’inscrit dans le cadre du suivi continu et de la Haute sollicitude qu’accorde Sa Majesté le Roi à cette question stratégique, particulièrement dans le contexte actuel marqué par un déficit notable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques à travers les régions du Royaume.

Sur les actions déjà engagées, suite aux Hautes Orientations Royales, notamment dans le cadre du PNAEPI 2020-2027, le ministre a indiqué que plusieurs provinces et régions ont pu être convenablement approvisionnées ces dernières années en eau potable, évoquant notamment la réalisation de l’interconnexion des bassins de Sebou et Bouregreg et la mise en service des stations de dessalement d’Agadir et de Safi/Jorf Lasfar.

حماية ساكنة المنطقة وممتلكاتها من الفيضانات، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وفي السياق عينه، تم التأكيد على أن تشييد هذا السد سيمكن من خلق حوالي 1.5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال به، وكذا تأهيل اليد العاملة المحلية، pic.twitter.com/h45fz5EYV5 — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) February 14, 2024

Le plan d’action d’urgence présenté devant le Souverain, et décliné au niveau des différents systèmes hydrauliques du Royaume, prévoit une diversité de mesures comprenant, à court terme, la mobilisation optimale des ressources des barrages, des forages et des stations de dessalement existantes, la réalisation d’équipements urgents d’adduction et d’approvisionnement de l’eau et, là où la situation l’exige, des mesures éventuelles de restriction de l’eau d’irrigation ou des débits de distribution.

Il sera procédé à l’accélération des chantiers programmés ayant un impact à moyen terme, en particulier les barrages en cours d’exécution, l’interconnexion entre les bassins du Sebou, du Bouregreg et d’Oum Rabia, le programme national des stations de dessalement de l’eau de mer, le programme de réutilisation des eaux usées épurées, le programme de l’économie de l’eau au niveau des réseaux d’adduction et de distribution de l’eau potable et d’irrigation.