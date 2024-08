L’Association des amis de l’environnement a adressé un appel urgent au gouverneur de la province de Zagora, demandant l’émission d’un arrêté déclarant la région comme zone sinistrée et interdisant totalement la culture des pastèques.

Face à la crise hydrique dans la province de Zagora, l’Association des amis de l’environnement a récemment lancé un appel urgent au gouverneur. Dans une lettre adressée au gouverneur, dont H24info détient une copie, l’association demande la déclaration de la région comme « zone sinistrée » et l’interdiction totale de la culture des pastèques, particulièrement hydrovore.

Crise hydrique

Selon le président de l’association, Jamal Akchbab, la province de Zagora est confrontée à une grave crise hydrique, passant d’une situation de pénurie d’eau à un véritable déficit en raison du changement climatique, de la sécheresse et de l’exploitation excessive des ressources en eau.

Ce déclin a des répercussions sévères sur les conditions de vie des habitants, entraînant la paupérisation de ces derniers et favorisant leur migration forcée. «La détérioration des oasis a entraîné une propagation de la pauvreté, et la misère a envahi toute la région, avec un manque sévère de ressources en eau, contraignant une grande partie de la population à émigrer», a-t-il déploré, ajoutant que «la migration climatique est une réalité perçue dans la région».

Ouverture d’une enquête

Dans cette région, la juteuse culture des pastèques destinées à l’export est accusée d’avoir précipité l’aggravation de la crise de l’eau. Akchbab souligne que cette culture représente un danger réel pour la sécurité hydrique de la région et appelle à son interdiction totale pour permettre la sauvegarde de «ce qui reste à préserver des ressources en eau».

«Certes, il y a eu une décision de régulation de la culture des pastèques, mais l’arrêté du gouverneur n’a pas été activé et opérationnalisé», s’insurge notre interlocuteur, déplorant la surexploitation des nappes phréatiques. «Pis, la région fait face au pompage excessif des eaux souterraines. Plus de 20.000 puits ont été forés hors normes.»

Cette situation a aggravé la souffrance des habitants de la région à cause de l’accès limité à l’eau potable. «Certaines régions sont desservies par des citernes. Solution sans laquelle ils n’auraient pas accès à l’eau potable», confie M. Akchbab.

Dans sa lettre, l’Association les amis de l’environnement demandé au gouverneur de la province de Zagora «d’ouvrir une enquête sur la prolifération des puits de manière anarchique ne respectant pas les normes légales, ce qui entraîne un gaspillage considérable des précieuses ressources en eau».

Double discours

«Nous avons tous suivi le discours royal lors de la commémoration du 25e anniversaire de la Fête du Trône, qui a souligné la situation hydrique préoccupante et complexe. Cependant, nous constatons malheureusement que les responsables ne semblent pas avoir entendu ce message et continuent leur politique de l’autruche», a déclaré M. Akchbab, dénonçant le double discours des responsables.

«Nous observons un vide institutionnel dans la gestion agricole des régions oasiennes. Notre région dépend de l’Agence du bassin hydraulique Draa Oued Noun, mais nous nous interrogeons sur l’absence des responsables de cette agence, dont le siège se trouve à Guelmim, à 1.300 km de Zagora», pointe-t-il.

«A travers l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), 125 milliards de dirhams (MMDH) ont été investis dans le développement de cette région entre 2012 et 2020. Le PIB des zones oasiennes et de l’arganier s’élève à 145 MMDH, mais ce développement ne profite pas aux petits fellahs (agriculteurs) de la région, qui représentent plus de 80 % du tissu économique local», conclut-il.