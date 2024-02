Sécheresse oblige, la région de Rabat-Salé-Kénitra emboite le pas à celle de Casablanca-Settat et aux autres régions ayant ordonné des mesures restrictives drastiques visant à rationaliser l’utilisation de l’eau.

Un arrêté gubernatorial du wali de la région Rabat-Salé-Kénitra énumère une série de mesures urgentes prises dans le cadre de la gestion du stress hydrique.

L’ordre est ainsi donné d’interdire l’utilisation de l’eau potable dans des activités comme le lavage des avenues, des voies et des espaces publics, l’arrosage des espaces verts, jardins et terrains de sport ainsi que le lavage des véhicules tous azimuts.

Les sources d’eau potable utilisées dans lesdites activités sont à cet effet remplacées par la réutilisation des eaux usées traitées (Reuse).

Il est également formellement interdit aux administrations, établissements publics, collectivités territoriales, entreprises et au secteur privé le recours aux plantes aquavores et aux plantes couvre-sols.

En ce qui concerne les hammams, et à l’instar de la région de Casablanca-Settat, ils sont dorénavant interdits d’ouvrir le lundi, le mardi et le mercredi. Sont concernés par cette mesure : les hammams traditionnels et turcs, les spa et les douches publiques.

Les piscines publiques et privées ne peuvent être remplies qu’une seule fois par an, avec la nécessité d’être munies des moyens de recyclage de l’eau.