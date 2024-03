Des enfants meurent de faim à Gaza, où la situation est dans une situation si catastrophique que les Nations unies ont prévenu qu’une famine était « presque inévitable ». Le point sur la crise alimentaire qui ravage le territoire palestinien assiégé par Israël.

Au moins 20 personnes sont mortes de malnutrition et de déshydratation à Gaza, a fait savoir mercredi le ministère de la santé du territoire palestinien, contrôlé par le Hamas. Plusieurs médias, dont l’AFP, ont publié des images d’enfants émaciés, les yeux enfoncés, le visage décharné.

Des employés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont visité ces derniers jours des hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza, une première depuis octobre.

Ils ont observé « des niveaux graves de malnutrition, des enfants mourant de faim, d’importants manque de carburant, de nourriture et d’équipements médicaux, des bâtiments hospitaliers détruits », selon le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

