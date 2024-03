Le patron de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) vient plaider sa cause lundi devant l’Assemblée générale de l’ONU, alors que la survie de la « colonne vertébrale » de l’aide humanitaire à Gaza est menacée après des accusations israéliennes visant plusieurs de ses employés.

Dans une lettre adressée fin février au président de l’Assemblée générale, Philippe Lazzarini a appelé au secours: « l’Agence a atteint un point de rupture, avec les appels répétés d’Israël à son démantèlement et le gel des financements de donateurs face à des besoins humanitaires à Gaza sans précédent ».

Sa capacité à remplir son mandat, issu d’une résolution de l’Assemblée générale de 1949, « est désormais gravement menacée », a-t-il insisté, réclamant le « soutien politique » des Etats membres.

L’UNRWA est au centre d’une controverse depuis qu’Israël a accusé fin janvier 12 de ses employés d’implication dans l’attaque du 7 octobre menée par le groupe islamiste palestinien Hamas qui a entraîné la mort de 1.160 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP.

L’ONU s’est immédiatement séparée des employés accusés encore vivants et une enquête interne a été lancée. En parallèle, le secrétaire général Antonio Guterres a confié à un groupe indépendant une mission d’évaluation de l’UNRWA et de sa « neutralité ».

I welcome the joint statement of 17 INGOs stressing the vital need for sustained funding to @UNRWA amidst the unprecedented humanitarian catastrophe in #Gaza

Resumption of funding is key to keep the largest humanitarian operation in #Gaza uninterrupted + to keep our schools &… pic.twitter.com/ZLatG3WZj6

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 1, 2024