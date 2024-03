Une équipe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui s’est rendue ce week-end dans deux hôpitaux du nord de la bande de Gaza, a décrit une situation « sinistre », avec dix enfants morts de faim dans un des deux établissements, déclare lundi le chef de l’OMS.

L’équipe de l’OMS a visité les hôpitaux Kamal Adwane à Beit Lahia et al-Awda à Jabaliya. « Il s’agit de la première visite depuis le début du mois d’octobre 2023, en dépit de nos efforts pour avoir un accès régulier au nord de la bande de Gaza », écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.

Les conclusions de cette visite sont « sinistres », a-t-il poursuivi, décrivant « une situation particulièrement épouvantable à al-Awda, dont l’un des bâtiments a été détruit ».

« It is impossible to adequately describe the suffering in #Gaza

Doctors amputating limbs of children without anesthetic.

More than 100 people killed a few days ago while desperately seeking food.

Babies, just a few months old, dying of malnutrition & dehydration. » @UNLazzarini pic.twitter.com/Gaz4u6Qwyb

— UNRWA (@UNRWA) March 4, 2024