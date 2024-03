Le Maroc a réitéré sa position de soutien à l’Autorité nationale palestinienne (ANP) et à ses institutions nationales, sous la conduite du président Mahmoud Abbas, plaidant pour une action collective afin d’induire une désescalade de sorte à parvenir à un cessez-le-feu durable, tout en garantissant la protection des civils.

Lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, consacrée aux développements dans la bande de Gaza et la ville de Rafah, le Royaume a appelé à l’ouverture de couloirs humanitaires pour faciliter l’acheminement immédiat des aides, de façon durable et sans restrictions, libérer les otages et les prisonniers, tout en œuvrant à projeter une perspective politique pour la cause palestinienne, conformément à la vision des deux Etats.

Le Maroc a de même souligné, lors de cette réunion, que la menace d’étendre les opérations militaires pour englober l’ensemble des territoires de la bande de Gaza, y compris Rafah, est inacceptable au vu de la tournure que peut prendre la situation humanitaire déjà détériorée, ajoutant que cela n’entrainera que davantage de déplacements et de meurtres de civils, ce qui requiert la conjugaison des efforts pour un cessez-le-feu immédiat et global et afin de garantir la sécurité et la paix au peuple palestinien frère.

Le Maroc est représenté à cette réunion, convoquée par le Royaume d’Arabie Saoudite, président en exercice du Sommet islamique, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’Arabie Saoudite a convoqué cette réunion en vue d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des résolutions du Sommet arabo-islamique extraordinaire, tenu le 11 novembre dernier à Riyad.