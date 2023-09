Frustrée par l’attribution de la CAN 2025 au Maroc et une organisation conjointe en 2027 entre le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, la page facebook « Echourouk » a déversé sa bile raciste contre l’ensemble des populations africaines.

La page facebook « Echourouk » (463.000 abonnés), qui s’apparente à un compte officiel du média algérien « Echourouk Online« , a tenu des propos orduriers et racistes à l’encontre des peuples africains : « Pardon l’Afrique, nos stades sont soulagés de vos odeurs ».

Publiés il y a plus de 18 heures sur Facebook et accompagnés d’un photomontage de six stades algériens, ces propos totalement injurieux envers les nations africaines n’ont toujours pas été retirés par la page en question, qui se dit « indépendante du journal et des chaînes Echourouk » mais qui, en revanche, inclut toujours le site officiel dudit média dans sa bio.

Les internautes de tous bords sont montés au créneau pour dénoncer ce racisme proclamé, appelant la Confédération africaine de football (CAF) à intervenir.

Suite à la non désignation de l’Algérie pour #CAN2025 et ##can2027 un média algérien connu publie sur un message extrêmement raciste : « Désolé, Afrique, nos terrains ont été épargnés de vos odeurs »

Lien : https://t.co/nT48B7ExSv@CAF_Online @caf_online_FR @CAF_Media @SOS_Racisme pic.twitter.com/euSb3z8Pz7 — Younes Asri (@jonasrabat) September 28, 2023

Chaque année, le régime algérien refoule en plein désert les migrants subsahariens. En 2018, plus de 25 000 migrants subsahariens ont été expulsés du territoire et abandonnés en plein désert à la frontière avec le Niger.

Les opérations d’expulsion ne faiblissent pas et sont maintenues à la même cadence depuis cette année. Entre janvier et avril 2023 seulement, plus de 11 000 subsahariens ont subi le même sort de la part des autorités algériennes.