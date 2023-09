Réponse du berger à la bergère à l’ONU. L’ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du royaume du Maroc auprès des Nations unies, a vigoureusement semoncé, mardi 26 septembre, son homologue algérien en marge du débat général de la 78ème session de l’Assemblée générale.

Adepte du « en même temps », le représentant de l’Algérie à l’ONU, Amar Bendjama n’a pas manqué de s’attaquer à l’intégrité territoriale du Maroc, et ce juste après avoir feint présenter ses condoléances au peuple marocain affligé par le séisme d’Al Haouz. Ce à quoi Omar Hilale a répondu par une volée de bois vert.

« Notre collègue algérien a bien voulu nous présenter les condoléances et la solidarité de son pays (…) » mais après « Les moments que traverse le Maroc, le deuil des familles, les milliers de morts et de blessés, les destructions, je l’aurais incité à garder le silence, à respecter le moment et, comme vous le dites, à être solidaire », a souligné Hilale.

« On ne peut pas verser des larmes de crocodile et, en même temps, attaquer un pays qui vit toujours dans un drame. Vous manifestez votre solidarité et votre soutien et, en même temps, vous injectez votre venin, vous insultez les morts, vous insultez les Marocains« , a répondu le haut diplomate marocain, ajoutant que « cela fait cinquante ans que vous nous rabâchez ces choses-là ».

« Cela fait 50 ans que vous dites que vous n’êtes qu’une partie neutre, que vous n’êtes pas partie prenante. Cela fait 50 ans que vous prétendez défendre un principe. Qui vous incite à prendre la parole si vous n’êtes pas partie prenante ? (…). Vous faites preuve d’ignorance de ce qu’ont fait les Nations unies. Vous parlez de référendum alors que le Conseil de Sécurité n’en parle plus depuis pratiquement 23 ans », a-t-il martelé.

Sahara. Hilale: l’initiative d’autonomie, »seule et unique » solution au différend

« Vous parlez de l’autodétermination comme un avocat commis d’office qui prétend défendre le droit et le viole en même temps. Si le principe d’autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit et si lié à votre ADN, pourquoi vous ne l’appliquez pas chez vous ? Il y a un peuple qui existait avant l’Etat algérien et qui revendique son droit à l’autodétermination depuis des décennies : le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité ».

« Vous parlez de peuple sahraoui mais pourquoi vous fermez les camps et interdisez au Haut commissariat aux réfugiés (HCR) de procéder à l’enregistrement si vous n’êtes pas partie prenante ? », s’interroge Omar Hilale, souhaitant à la même occasion que son collègue algérien « ait un peu plus de décence et de respect, ne serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang pour votre indépendance mais vous avez la mémoire courte ».

« Nous le comprenons parce que vous n’avez pas de principes. Ni celui de bon voisinage, ni celui de règlement pacifique des différends, ni le courage d’assumer vos actes et votre agenda destructeur et déstabilisateur de la région », affirme-t-il, rappelant que « le Sahara est un paradis meilleur que les villes en Algérie où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, le lait, la farine. Voilà l’Algérie, qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste et qui affame son peuple ».

Dans son deuxième droit de réponse à l’intervention du diplomate algérien, Omar Hilale a tenu à préciser, entre autres, que l’Algérie, qui n’a rien apporté au Conseil de Sécurité, « n’a pas un seul soldat aux forces onusiennes du maintien de la paix ».