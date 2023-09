Annoncée il y a quelques jours ce mardi le nouveau patron du football algérien l’a confirmé: l’Algérie est bel et bien sortie définitivement de la course pour l’organisation des Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et 2027.

À quelques jours seulement de l’annonce par la Confédération Africaine de Football des pays hôtes des deux prochaines éditions de la CAN, l’Algérie annonce le retrait de ses candidatures. Aux côtés du Maroc et du Sénégal, Alger s’était proposée pour organiser une des grand-messe de football continentale à savoir la CAN 2025 et celle de 2027.

Cependant, depuis quelques jours, Hafid Derradji, commentateur chez beIN Sports, avait affirmé sur ces réseaux que son pays allait se retirer de cette course « car il ne constitue plus une priorité ».

Cette annonce a fait couler beaucoup d’encre, tant en Algérie qu’au Maroc sans pour autant attendre une confirmation officielle de la Fédération algérienne de football (FAF).

Ce mardi, le tout nouveau président de la Fédé algérienne a confirmé cela. Walid Sadi, a en effet indiqué le retrait officiel de l’Algérie de la course à l’organisation de la prochaine CAN ainsi que celle de 2027, selon les médias officiels du voisin de l’Est.

L’on peut donc s’attendre à une CAN 2025 100% marocaine. Cependant, il reste quand même dans cette course la candidature conjointe du Nigeria et du Bénin. La CAF annoncera demain, mercredi, les pays hôtes de ces prochaines compétitions.