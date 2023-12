Thomas Tuchel, coach du Bayern Munich et de l’international marocain Noussair Mazraoui s’est enfin prononcé la blessure de ce dernier ainsi que sa participation à la prochaine CAN qui commencera dans moins d’un mois.

La présence du latéral des Lions de l’Atlas Noussair Mazraoui en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations reste toujours dans le doute. Lors du dernier match disputé par son équipe face à Manchester United en Ligue des champions, le Marocain est sorti sur blessure au début de la seconde période.

Souffrant d’une déchirure musculaire au niveau du mollet gauche, Mazraoui croit dur comme fer à sa participation au rendez-vous continental tant attendu, la Coupe d’Afrique des Nations. Ce n’est pas le cas de son entraîneur. Tuchel pourrait également perdre le coréen Kim Min-Jae et le camerounais Eric Maxim Choupo-Moting lors de cette période. Le premier est qualifié avec son pays à la Coupe d’Asie tandis que le deuxième est attendu en CAN.

Ainsi, cette blessure de Mazraoui pourrait être un cadeau du ciel pour le coach du Bayern. “Nous devrons attendre de voir si Noussair Mazraoui pourra participer à la Coupe d’Afrique des Nations en raison de sa blessure”, a indiqué Tuchel.

🎙️ Tuchel on the upcoming AFCON and AFC Asian Cup in January: « We will have to wait and see whether Noussair Mazraoui will be able to take part due to his injury. We’ll be without Kim Minjae and Eric Maxim Choupo-Moting then.

We’re aware of this topic. We have a duty to let the… pic.twitter.com/vesCOxOqeF

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 19, 2023