Le Maroc affronte l’Afrique du Sud dans un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ce mardi soir. À quelques minutes de ce duel, Walid Regragui a dévoilé la composition des Lions de l’Atlas.

Après une phase de groupe quasi parfaite, les Lions de l’Atlas s’apprêtent à recevoir, au Stade Laurent Pokou de San Pedro, les Bafana Bafana Sud-africains. Un match qui a fait couler beaucoup d’encre au Maroc depuis quelques jours.

التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا 📋 Starting XI for the National Team against South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/WMVDwU81oQ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 30, 2024

Comme lors de la Coupe du monde 2022, l’équipe nationale fait face à certaines blessures. Ainsi Sofiane Boufal a été annoncé forfait pour le restant de la compétition. Aussi, Hakim Ziyech reste incertain pour le match de ce soir. Concernant ce dernier, il pourrait tout de même faire son entrée en jeu, Regragui avait annoncé en conférence de presse vouloir prendre des risques s’il le faut.

Ce match est primordial pour la sélection et les millions de supporters derrière les Lions de l’Atlas. Après les expériences traumatisantes vécues tout au long des anciennes éditions de la CAN et le parcours historique de Regragui et ses joueurs au Qatar, les attentes des Marocains demeurent assez importantes.

Walid Regragui le sait très bien. C’est dans ce sens qu’il a concocté cette composition pour ainsi venir à bout de l’Afrique du Sud. Voici donc le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Gardien de but: Yassine Bounou

Défenseurs: Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui

Milieux de terrain: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah

Attaquants: Amine Adli, Youssef En-Nesyri, Abdessamad Ezzalzouli