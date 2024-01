Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, croit dur comme fer que son équipe est capable de prendre le dessus sur les Lions de l’Atlas ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Il estime que le Maroc « n’a pas été très bon en phase de groupes ».

Le coach des Bafana Bafana chauffe à blanc ses joueurs en affirmant qu’ils ont toutes les chances de se voir, déjà, en finale de la CAN 2023 à condition de battre les Lions de l’Atlas en huitièmes.

« Si nous battons le Maroc, nous aurons une grande chance de jouer la finale, nous saurons que nous avons battu une très bonne équipe, et au prochain tour, nous éviterons une grande équipe », dit-il dans une déclaration rapportée par le quotidien sud-africain The Citizen.

Les Lions de l’Atlas qui se sont classés premiers de leur groupe grâce à deux victoires et un match nul, « n’ont pas été très bons en phase de groupes« , poursuit Broos.

Il reconnaît, néanmoins, que la sélection marocaine « c‘est toujours une bonne équipe, et ce sera une bataille difficile. Mais c’est un match de football et ce qui s’est passé ici à la CAN a été incroyable, alors faisons une autre surprise« .

Le coach belge s’appuie dans son point de vue sur la dernière victoire (2-1), sans enjeu pour le Maroc, de sa sélection contre les Lions de l’Atlas en juin dernier.

« Nous avons appris que nous pouvions les battre, c’est la chose la plus importante que nous ayons apprise« , se réjouit-il.

« Nous n’avons pas eu ce sentiment au Maroc, nous avons été dominés, nous avons perdu et nous avons vu qu’il y avait une grande différence entre l’Afrique du Sud et le Maroc. Et le Maroc l’a prouvé à la Coupe du monde. Mais soudain, ils sont venus à Joburg et nous avons joué un très bon match et les avons battus« , a-t-il ajouté dans le même ordre d’idées.

Pour rappel, et après Hakim Ziyech, c’est désormais l’ailier gauche de la sélection nationale, Sofiane Boufal, qui pourrait manquer les huitièmes de finale face aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud.

Dans les couloirs, on parle d’une blessure à la cuisse tandis que d’autres évoquent une rechute de Boufal. L’international marocain a souffert, il y a quelques mois, d’une blessure aux ischios-jambiers le rendant indisponible des semaines.