À quelques jours du prochain match de l’équipe nationale, un autre Lion de l’Atlas se trouve à l’infirmerie. Après Hakim Ziyech, c’est désormais l’ailier gauche de la sélection, Sofiane Boufal, qui pourrait manquer les huitièmes de finale face aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud.

يواصل المنتخب الوطني إستعداداته لمباراة جنوب إفريقيا

🎥 Focused and determined for the upcoming game against South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/VA2NMpPwH5

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 28, 2024