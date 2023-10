Le Théâtre du Châtelet de Paris a accueilli hier lundi la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or 2023. Le gardien de la cage des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou a été élu 3e meilleur gardien de la saison 2022-2023. Un verdict jugé illogique par les fans du ballon rond.

Pressenti gagnant du Trophée Yachine du meilleur gardien par les experts, Yassine Bounou a été relegué à la 3e place lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2023. C’est derrière l’argentin Emiliano Martinez (1ere place) et le brésilien Ederson (2eme place) que le jury a préféré classé Bounou.

Pourtant, dans le classement général du Ballon d’Or, le Lion de l’Atlas qui a marqué les esprits au Mondial 2022 a fini 13e devant Martinez (15e) et Ederson qui ne figure même pas dans ce Top 30.

Ranked at the 13rd place for the 2023 Men’s Ballon d’Or!

Sur X, nombreux sont ceux qui contestent ce verdict, le jugeant d’illogique.

Pour certains, il s’agit d’une fraude. « Comment un joueur qui n’est même pas classé dans le Top 30 arrive devant Bounou? », se demandent les internautes sur X.

Yassine Bounou was robbed, he is the best goalkeeper in the world. 🧤 🇲🇦 pic.twitter.com/zeDJihkgHn

— Nufc Joe (@NUFCJoey) October 30, 2023