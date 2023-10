De sérieuses tractations sont actuellement en cours entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFA pour que l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tiendra au Maroc, ait lieu en juin-juillet.

Intervenant lundi soir sur Canal+Sport Afrique, le deuxième vice-président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmed Yahya, a révélé que la CAN-2025 se tiendra en principe en juin-juillet. « Au niveau de la CAF, on est conscients qu’il y a la Coupe du monde des clubs en 2025, et il y a des négociations entre la CAF et la FIFA pour trouver des solutions », a-t-il ajouté.

#TDA 🌍 – L’idée semble déjà bien avancée : la CAN 2025 au Maroc devrait bien se dérouler au mois de juin et juillet 😏 pic.twitter.com/aQqToMgtfq — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 2, 2023

« Ce qui est sûr, c’est qu’on cherche l’intérêt de la CAN qui est de jouer en été parce que c’est là qu’on a la possibilité d’avoir des joueurs libres, plus qu’en janvier », relève le président de la Fédération mauritanienne de football, notant qu’on « peut toujours trouver des solutions avec la FIFA ».

A la question « des fortes chaleurs en été au Maroc », Ahmed Yahya a rappelé que la CAN féminine s’est jouée en juillet « et qu’on a la possibilité de jouer le soir et la fin de l’après-midi ».

« Le Maroc a la même température que l’Europe. On arrive à jouer la Coupe d’Europe en été sans problème. C’est jouable en été », souligne-t-il.

Sur le papier, la coupe du Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 devrait également se dérouler durant l’été 2025. La CAF n’aura donc que quelques mois pour convaincre la FIFA de modifier le calendrier de la compétition qui se tiendra aux Etats-Unis.