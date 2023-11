La Confédération africaine de football a dévoilé ce mecredi l’heure et le lieu où aura lieu la très attendue cérémonie des CAF Awards.

Si la date et la ville où se déroulera la cérémonie des CAF Awards étaient connues, l’heure et le lieu exact viennent tout juste d’être dévoilé par l’instance qui gère le football africain, sur son site.

Ainsi, la cérémonie des CAF Awards débutera à partir de 19h00 dans l’un des grands hôtels de Marrakech, à savoir le Movenpick. “Durant cette cérémonie, seront récompensées les performances exceptionnelles qui ont lieu au cours des compétitions nationales et internationales, avec en point d’orgue la désignation du Joueur Africain et de la Joueuse Africaine de l’année”, explique l’instance.

Time and Venue confirmed for 2023 CAF Awards in Morocco https://t.co/2RKoRLPlUc

Pour rappel, le Maroc est attendu pour rafler la part du lion de cette édition. En effet, le Royaume est représenté dans toutes les catégories de cette course aux titres, que ce soit en football féminin ou masculin.

CAF Awards: le foot féminin marocain confirme sa montée en puissance

Pour le Ballon d’Or Africain, pour ne citer que ce prix, 3 joueuses marocaines concourent pour ce sacre et 4 Lions de l’Atlas sont en lice dans la catégorie masculine. Il s’agit respectivement de Fatima Tagnaout, Ghizlane Chebbak, Anissa Lahmari et d’Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ainsi que Yassine Bounou.

The beautiful city of Marrakech, Morocco will host the 2023 CAF Awards on Monday, 11 December 2023 with the event set to take place at Movenpick Hotel at 19h00 local time (18h00 GMT).

The CAF Awards will celebrate the continent’s top achievers in what is expected to be a… pic.twitter.com/MVe6ixnfxE

— Collins Okinyo (@bedjosessien) November 29, 2023