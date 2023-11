La Confédération africaine de football a rendu public ce lundi les listes restreintes des catégories féminines de la prestigieuse CAF Awards. Le Maroc domine ces listes avec une importante représentation cette année.

Le football féminin national poursuit son envol. Comme les protégés de Walid Regragui, les Lionnes de l’Atlas ont marqué l’histoire avec une qualification en 8e de finale du Mondial féminin.

En plus, lors des trois éditions de la Ligue des champions féminine de la CAF, au moins un club marocain se retrouvait dans le carré final à savoir l’AS FAR. Dans ce sens, plusieurs marocaines figurent parmi les prétendantes aux différents prix des CAF Awards.

En effet, trois Marocaines concourent pour le Ballon d’Or africain. Il s’agit de la capie’ des Lionnes de l’Atlas et de l’AS FAR, Ghizlane Chebbak, mais également de la star de son club Fatima Tagnaout et de la milieu de terrain du Levante Las Planas, Anissa Lahmari.

Si cette dernière est sélectionnée pour son rôle dans l’épopée des Lionnes au Mondial féminin, les deux autres ont été remarquables également en club. Chebbak et Tagnaout ont été sacrées championnes d’Afrique l’année dernière avec le club de la capitale.

Pour la “shortlist” du prix de la joueuse interclubs de l’année, les deux protagonistes de l’AS FAR y figurent également. Du côté de la jeune joueuse de l’année, c’est Nesryne El Chad qui représente les couleurs du Royaume.

Concernant les gardiennes de but de l’année, Khadija Er-rmichi (AS FAR) et Imane Abdelhadad (SC Casablanca) restent en course. Même chose pour l’ancien coach des Lionnes de l’Atlas toujours en course pour le prix du meilleur entraîneur de l’année.

De son côté, la sélection marocaine fait partie des 5 dernières sélections africaines en compétition à savoir le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Zambie.

Rappelons que la fameuse cérémonie des CAF Award se déroulera à Marrakech le 11 décembre prochain.