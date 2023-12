Les internationnaux marocains Achraf Hakimi et Sofiane Amrabat ont été désignés chacun dans son poste dans l’équipe type africaine, lundi à Marrakech, lors de la cérémonie des CAF Awards 2023.

2️⃣✖ 🇨🇲

1️⃣✖ 🇨🇩

1️⃣✖ 🇪🇬

2️⃣✖ 🇬🇭

2️⃣✖ 🇲🇦

1️⃣✖ 🇳🇬

2️⃣✖ 🇸🇳

Here are this year’s BEST XI (MEN)! 🔝#CAFAwards2023 | @FIFPRO | @FIFProAfrica pic.twitter.com/Ri8Es57ehE

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023