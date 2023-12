L’attaquante de l’équipe nationale marocaine Fatima Tagnaout a remporté le Prix de la meilleure joueuse inter-clubs des CAF Awards 2023 ce lundi à Marrakech.

L’attaquante de l’AS FAR et de la sélection nationale, Fatima Tagnaout, a été désignée meilleure joueuse inter-clubs, ce lundi 11 décembre, à l’occasion des CAF Awards.

La joueuse a signé une grande saison avec l’équipe nationale au Mondial australien, en se hissant au huitième de finale et aussi avec l’AS FAR en remportant la Coupe et le Championnat, mais aussi la troisième place de la Champions league africaine avec à la clé une médaille de bronze avec l’AS FAR.