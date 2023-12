La joueuse de l’équipe nationale marocaine Nesryne El Chad a remporté le prix de meilleure espoir féminine de l’année en Afrique, ce lundi à Marrakech, lors des CAF Awards 2023.

La marocaine a devancé la Ghanéenne Comfort Yeboah (Ampem Darkoa) et la Nigériane Deborah Abiodun (Pittsburgh Panthers) qui étaient également en lice pour ce prix.

The 2023 Women’s Young Player of the Year award goes to… 🥁

Nesryne El Chad! #CAFAwards2023 pic.twitter.com/1ICdN6Vs6U

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023