Dominateur et efficace, le Real Madrid a assuré mercredi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s’imposant 3-0 au Santiago-Bernabeu contre Braga grâce notamment à un but et une passe décisive de Vinicius.

Avec 12 points sur 12, les Madrilènes creusent l’écart en tête du groupe C et comptent désormais cinq longueurs d’avance sur Naples, deuxième après son nul contre l’Union Berlin (1-1).

Le Bayern s’est, lui, imposé contre Galatasaray 2 à 1, sur sa pelouse de l’Allianz Arena, un quatrième succès en autant de rencontres cette saison en Ligue des champions qui lui permet d’assurer sa place en huitièmes de finale.

Grâce à un doublé de Harry Kane (80e et 86e), les Munichois ont signé leur 17e succès consécutif dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

HARRY KANE EN SAUVEUR : quel saison il fait c’est incroyable ! 😱💫 BAYERN 1-0 GALATASARAY pic.twitter.com/EXHSPr8Of0 — MercaFoot (@MercaFoot_) November 8, 2023

L’Inter Milan et la Real Sociedad sont, eux aussi, assurés de participer aux 8e de finale de la Ligue des champions, après leurs victoires respectivement face à Salzbourg (1-0) et au Benfica (3-1), mercredi.

Le pénalty marqué à Salzbourg par Lautaro Martinez à la 85e minute a scellé le sort du groupe D: avec dix points chacun, l’Inter et la Real Sociedad, victorieuse plus tôt dans la soirée à domicile du Benfica, ne peuvent plus être délogées des deux premières places.