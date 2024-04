Le Paris Saint-Germain (PSG) a été sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire dimanche, après la défaite de son dauphin monégasque à Lyon (3-2), lors de la 31e journée de Ligue 1.

Le revers du club de la Principauté permet au PSG de compter 12 points d’avance à trois journées de la fin, alors qu’il ne reste plus que neuf points à distribuer. Les coéquipiers du Marocain Achraf Hakimi avaient fait match nul 3-3 samedi soir contre Le Havre, avec une réalisation du Lion de l’Atlas.

À trois journées du terme de la saison 2023-2024 de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la douzième fois. Les Rouge & Bleu remportent le 50e trophée de leur histoire. 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024



Les parisiens ont signé une saison remarquable avec la meilleure attaque (79 buts), la plus grosse différence de buts (+47) et de la troisième meilleure défense (29 buts). Le PSG, déjà lauréat du Trophée des champions début 2024, est toujours en lice pour un historique quadruplé avec la Coupe de France dont la finale est programmée le 25 mai contre Lyon, à Lille, et les demi-finales de la Ligue des champions face à Dortmund les 1er et 7 mai.

Le PSG améliore son record avec son 12e titre de Ligue 1 ! pic.twitter.com/ufvuvMtmut — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 28, 2024