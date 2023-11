Les internationaux marocains, Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech ©DR

La Ligue des champions a fait son retour ce mardi et se poursuit ce soir avec plusieurs rencontres attendues à l’image du match retour Bayern-Galatasaray. Une nouvelle occasion pour un probable duel des deux stars marocaines de ces deux clubs, Ziyech et Mazraoui.

Après un match aller on ne peut plus intense marqué par la victoire du Bayern Munich (3-1), les deux clubs se retrouvent ce soir à partir de 21h (marocaine) à l’Allianz Arena dans le cadre de la 4e journée de la phase des groupes de la LDC.

Lors du match aller, nombre de Marocains attendaient le duel de ceux qui ont passé plusieurs années ensemble sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam: Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Cependant, les coachs des deux clubs étaient d’un autre avis.

En effet, le fameux duel Ziyech-Mazraoui a eu lieu… mais pour quelques minutes seulement. N’étant pas titulaire ce jours-là, Ziyech a fait son entrée en jeu à la 75e minute tandis que Tuchel a préféré remplacer Mazraoui à la 78e.

Ainsi, aujourd’hui, une nouvelle occasion s’offre au public marocain. Au vu des dernières performances des deux Lions de l’Atlas, l’on pourrait les voir commencer cette rencontre dans le 11 de départ.

Du haut de ses 9 points, le Bayern de Mazraoui domine ce groupe A suivi par le Galatasaray Turc (4 points). Ziyech et ses coéquipiers devront faire preuve de plus d’efficacité ce soir pour confirmer cette seconde place et espérer une qualification au prochain tour.

Parallèlement, d’autres internationaux disputeront également leurs matchs retours de Ligue des champions. Dans ce même groupe, Sofyan Amrabat et Manchester United devront faire face à Copenhague à 21h marocaine. De son côté, Youssef En-Nesyri, buteur de Séville, se déplace ce soir à Arsenal pour décrocher une victoire contre le club anglais.

Par ailleurs, Ismael Saibari pourrait faire son retour ce soir en Ligue des champions. Blessé à l’œil lors du dernier match du PSV Eindhooven, le jeune Lion de l’Atlas a repris l’entraînement collectif avec le groupe ce mardi, il sera donc attendu face au RC Lens au Philips Stadion pour faire la différence.