Après avoir perdu la première manche (0-2), l’AC Milan est condamné au match parfait pour renverser son voisin l’Inter ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions. Une rencontre à suivre à partir de 20h.

À l’occasion des demi-finales retour de la Ligue des champions, l’AC Milan et l’Inter Milan s’affrontent ce mardi à (20h00, heure marocaine) au Stade Giuseppe Meazza.

Watch the drama unfold tonight exclusively on beIN SPORTS 1 EN. #beINUCL #UCL

Inter and AC Milan face off in a titanic Champions League semi-final second leg! 🔥

Ce « Derbissimo » italien s’annonce comme un sommet de passions et d’histoire entre les deux voisins opposés pour la 236e fois, toutes compétitions confondues, depuis la première fois en 1909.

En Ligue des champions, les éternels rivaux se sont déjà affrontés quatre fois. Mais cela remonte à une vingtaine d’années, à une époque où la Serie A attirait encore les plus grandes stars du ballon rond, dont certaines sont attendues dans les tribunes comme Andrei Shevchenko ou Cafu.

En 2003, c’était déjà en demi-finales: Milan s’était qualifié grâce au but marqué à l’extérieur (0-0, 1-1), non sans ironie étant donné que les deux clubs partagent le même stade San Siro Giuseppe-Meazza.

Deux ans plus tard, ce fut lors d’un quart de finale sous tension. Le match retour n’était pas allé à son terme en raison de jets de fumigènes d’ultras, dont l’un avait atteint le gardien Rossonero Dida. Milan, déjà vainqueur à l’aller (2-0), avait eu match gagné sur tapis vert au retour (3-0).

Determined to make it happen 👊#RednBlack #UCL #InterMilan #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/FDhe2PmrO6

— AC Milan (@acmilan) May 15, 2023