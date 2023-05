Ce mercredi soir à 19h15, le Wydad reçoit l’AS FAR dans un match en retard du Botola Pro D1. Un duel qui s’annonce très disputé en raison de son enjeu à six journées de la fin.

Alors que les compétitions africaines atteignent la phase du carré final, la Botola reprend donc avec ce Clasico Wydad-AS FAR qui a tout d’un match, qui peut-être un tournant dans une saison pour les deux clubs.

Éliminés de la Coupe de la CAF, les joueurs de l’AS FAR jouent quasiment leur saison. Le coach des militaires, Fernando Da Cruz l’avait affirmé, le championnat reste la priorité numéro une.

Leader avec seulement un point d’avance à six petites journées de la fin, le titre semble être plus proche que jamais mais rien n’est encore acquis. En plus du WAC, deux duels périlleux sont encore au calendrier : le FUS et le Raja.

Sur les quatre dernières rencontres, c’est le Wydad qui accumule le plus grand nombre de victoires (3 contre 1). Mais cette saison, c’est l’AS FAR qui est sorti grand gagnant du match aller (3 – 0). De quoi prouver que ce match risque d’être intense et disputé, alors que la victoire est obligatoire de chaque côté.

Les Rouges qui se sont hissés difficilement en demi-finale de la ligue des champions d’Afrique face à Simba SC se doivent de briller en Botola et maintenir leur cap. Objectif: conserver le titre.

L’ambiance sur les gradins s’annonce délicate. Les supporters de l’AS FAR ont été priés de ne pas se déplacer à Casablanca. Ce sont les autorités de Rabat en coordination avec la maire de Casablanca qui ont pris cette décision à la suite aux incidents qui ont émaillé le match TAS-CODM, mais aussi et surtout après l’incident dramatique du décès samedi d’une supportrice du Raja.

Dans une circulaire, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra a annoncé cette mesure en détaillant les motifs de l’interdiction du déplacement collectif des supporters de l’AS FAR.

En tout cas, ce Classico AS FAR-Wydad, tant attendu, risque de marquer un tournant dans la saison.