Derby: voici les sanctions infligées par la LNFP au Raja et au Wydad

La Commission de discipline de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a infligé plusieurs sanctions au Raja et au Wydad de Casablanca à la suite des incidents qu’a connu le derby, indique un communiqué de la commission publié sur le site de la FRMF.

Dans un communiqué publié sur le site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la Commission de discipline a détaillé les sanctions prises à l’encontre des deux clubs Casablancais après les événements qu’a connu le 113e derby de la métropole disputé mercredi dernier au Complexe sportif Mohammed V.

Voici les sanctions et amendes infligées aux deux clubs:

Pour ce qui est du club hôte, le Raja, il a été décidé:

-Suspension d’un match pour l’entraîneur Mondher Kebaier, avec un amende de 20.000 dirhams, conformément à l’article 83 du Code disciplinaire.

-Suspension d’un match pour l’entraîneur adjoint Khalid Mouelhi, avec un amende de 20.000 dirhams, conformément à l’article 83 du Code disciplinaire.

-Suspension d’un match pour le joueur Mohamed Boulacsoute, avec un amende de 2000 dirhams, conformément à l’article 83 du Code disciplinaire.

-Amende de 50.000 dirhams pour usage de fumigènes par les supporters, conformément à l’article 105 du Code disciplinaire.

-Amende de 5000 dirhams pour jet de projectiles sur le terrain, conformément à l’article 83 du Code disciplinaire.

-Amende de 2000 dirhams pour l’obtention par les joueurs de sept cartons dont trois rouges, , conformément à l’article 89 du Code disciplinaire.

-En outre, le Raja a été condamné à réparer les dégâts causés au Complexe sportif Mohammed V, , conformément à l’article 105 du Code disciplinaire.

S’agissant du Wydad, les sanctions sont les suivantes:

-Suspension de deux matchs dont un avec sursis pour le joueur Taha Mourid, avec une amende de 3000 dirhams, conformément à l’article 83 du Code disciplinaire.

-Amende de 2000 dirhams pour le club à cause de l’obtention par ses joueurs de six avertissements et un carton rouge, conformément à l’article 83 du Code disciplinaire.

La commission a également décidé des sanctions à l’encontre de l’Olympique de Khouribga et du Maghreb de Fès, notamment, la suspension du cadre technique de l’Olympique, Mohammed Didi avec une amende de 20000 dirhams (article 83) et la suspension du joueur du MAS Bilal Ouadghiri (article 85) ainsi qu’une amende de 25000 dirhams à l’Olympique de Khouribga pour usage de fumigènes par ses supporters (article 105 et 77 relatif à la récidive).

La Renaissance sportive de Berkane n’a pas échappé aux sanctions pour son match contre la Jeunes sportive de Soualem, en l’occurence, une amende de 25000 dirhams pour usage de fumigènes par ses supporters (article 105 et 77 relatif à la récidive).

Rappelons que la Raja avait dénoncé un massacre arbitral.