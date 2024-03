Après des clubs de Ligue 1 et la Serie A, c’est désormais au tour de grands de la Bundesliga d’afficher leur intérêt quant à la pépite marocaine Bilal El Khannouss. Le Lion de l’Atlas pourrait quitter le KRC Genk dès cet été.

Du haut de ses 19 ans, Bilal El Khannouss ne cesse de faire parler de lui. Depuis la CAN U23, qu’il a remporté avec le coach Issame Charaï ainsi que sa participation au Mondial 2022 sa valeur marchande ne cesse de grimper.

Cette saison, l’international marocain brille en championnat belge avec son club, le KRC Genk. Il a à son actif pas moins de 3 buts tout en délivrant 5 passes décisives en 25 matchs. Grand titulaire du onze de départ de son club, et malgré son jeune âge, Wouter Vrancken, coach dudit club, place sa confiance en lui en tant que cerveau du milieu.

@SkySport made a list of 8 clubs that are the most interested in Bilal El Khannouss this summer:

🇹🇷 Galatasaray.

🇩🇪 RB Leipzig.

🇩🇪 Borussia Dortmund.

🇩🇪 Bayer Leverkusen.

🇪🇸 Atletico Madrid.

🇮🇹 Roma.

🇵🇹 Benfica.

🇫🇷 Marseille. pic.twitter.com/dQVc2cvv5T

— Lionstalk (@lions_talk_) March 5, 2024