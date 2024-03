Walid Regragui devra dévoiler, prochainement, la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas. Toutefois, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Noussair Mazraoui et Ismael Saibari, entre autres, pourraient manquer à l’appel.

Deux matchs amicaux attendent la sélection nationale lors de ce mois de mars. Les protégés de Regragui devront faire face à l’Angola et la Mauritanie les 22 et 26 mars prochains au Grand Stade d’Agadir.

Les membres de l’équipe nationale devront ainsi rejoindre le complexe Mohammed VI de football de Maâmora pour préparer ces deux rencontres. Mais avant cela, le coach national devra établir la liste des Lions de l’Atlas lesquels prendront part à la trêve du mois de mars. Seulement, la tâche risque d’être dure pour le sélectionneur national.

مبارتان وديتان لمنتخبنا الوطني أمام منتخب أنغولا و منتخب موريتانيا Our Atlas Lions will be back for two upcoming friendly matches against Angola & Mauritania in March ! Stay tuned ✌🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/QOIiWAS9Qz — Équipe du Maroc (@EnMaroc) February 17, 2024

Ainsi donc, l’on pourrait assister à plusieurs surprises dans cette liste. La raison ? Regragui devra combler les absences de plusieurs cadres de l’EN indisposés à cause des blessures. De fait, depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2023, la malédiction de blessures s’est abattue sur les joueurs de la sélection nationale.

C’est le cas de Hakim Ziyech qui n’a pas encore retrouvé la forme et ce depuis son match en CAN contre la Zambie, où il est sorti sur blessure ce jour-là.

Selon Galatasaray, il soufre d’une “distorsion de la cheville (entorse grave et rotation), un étirement et une tension du ligament latéral interne, du ligament latéral externe et une synovite dans la cheville gauche, ainsi qu’un œdème osseux dans les os formant la cheville”.

ÖZEL💥Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alması beklenen Hakim Ziyech, tedavisini Hollanda’da sürdürmek için bugün Amsterdam’a uçtu! 💥Sağlık ekibi oyuncuya 2 günlük tedavi süresi verdi. Çarşamba günü takımla antrenmana çıkacak olacak Ziyech, Rize maçında kadroda olacak. pic.twitter.com/PhBlDUstWR — Kaya Temel (@kayatemel_) March 2, 2024

Récemment, il s’est retrouvé au cœur d’une polémique en Turquie. La semaine dernière, la presse turque annonçait que le joueur avait repris les entraînements et qu’il devait être opérationnel pour le derby turc face à Besiktas. Finalement, c’est via un écran que l’international marocain a suivi ladite rencontre.

Ziyech s’est dirigé, en effet, à Amsterdam pour y recevoir son traitement. Inadmissible, scandent les supporters du Galatasaray. De même, aucune information n’a été dévoilée concernant la date de son grand retour.

Sofian Boufal, pièce maîtresse dans le système de jeu de Regragui traverse la même situation. Souffrant d’une blessure musculaire depuis une séance d’entraînement en prévision du match comptant pour les 8e de finale de la CAN contre l’Afrique du Sud, l’international marocain est toujours souffrant.

Le conseiller du roi Mohammed VI, Andrey Azoulay, a reçu aujourd’hui Soufiane Boufal à Rabat. 🇲🇦 pic.twitter.com/NP4OYzDm6x — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) February 28, 2024

“On a perdu un joueur important. C’est arrivé à l’entraînement comme cela pouvait arriver en match. C’est une blessure musculaire qui va l’empêcher de terminer le tournoi, à part un miracle”, avait alors déclaré Regragui à ce sujet durant la CAN.

Et comme pour son compatriote, son club, Al Rayyan n’a pas encore communiqué autour de son état de santé et l’on ignore donc quand quand il fera son retour.

Pour Noussair Mazraoui du Bayern Munich, la situation reste floue. Le Marocain affronte plusieurs blessures depuis le début de la saison. Mais récemment, le club allemand avait annoncé avoir commencé la première étape de sa reprise.

L’on s’attendait ainsi à le retrouver sur la pelouse contre Fribourg, vendredi 1er mars, mais son coach, Thomas Tuchel n’était pas du même avis. “Alphonso Davies est également de retour et fera partie de l’équipe. En revanche, Kingsley Coman, Sacha Boey et Noussair Mazraoui ne joueront pas”, avait décidéTuchel.

ℹ️ Noussair Mazraoui fällt vorerst aus – Fortschritte bei Davies & Laimer.

Gute Besserung, Nous! Alle Infos 👉 https://t.co/hmM1KXYHbV — FC Bayern München (@FCBayern) February 19, 2024

Ce mardi, le Bayern joue contre la Lazio dans le cadre des 8e de la Ligue des champions. Si le club n’a pas encore communiqué sur l’état de santé de Mazraoui, des experts confirment son absence. Il pourrait, de facto, faire faux bond aux Lions de l’Atlas.

Du côté de l’Eredivisie, Ismael Saibari traverse également une situation peu enviabe. Du haut de ses 23 ans, il est considéré comme le plus prometteur des jeunes talents marocains. Il a, rappelons-le, remporté la CAN U-23 et s’est hissé jusqu’en équipe A.

The angle of Ismael Saibari’s goal. 🇲🇦😱 pic.twitter.com/twCeqmkGYg — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 1, 2023

Après la courte campagne africaine de l’équipe nationale, Saibari a directement réintégré le PSV Eindhoven pour disputer la LDC. C’est d’ailleurs contre Dortmund qu’il a été contraint de quitter le terrain à la suite d’une blessure. Deux semaines après, l’on ne sait toujours pas qu’en est-il de sa blessure. Le jeune marocain a raté tous les derniers matchs de son club en championnat.

Et la liste est loin d’être exhaustive. Mourad Batna, annoncé par les médias locaux comme une des surprises de la prochaine liste de Regragui, devrait ne plus y figurer. Le joueur qui évolue à Al-Fateh en Arabie Saoudite est également sorti sur blessure ce week-end.

Nouvelle liste des Lions de l’Atlas: le casse-tête de Regragui

Regragui se retrouve donc devant un réel casse-tête. Toutefois, le sélectionneur avait insisté, après la débâcle de la CAN 2023, sur la nécessité d’introduire du sang neuf au sein du onze national. Au vu de toutes ces blessures, c’est l’occasion parfaite pour ces régulations.