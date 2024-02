Peter Croonen, le président du KRC Genk, où évolue Bilal El Khannous, a déclaré récemment, que la direction du club suit une stratégie spécifique pour atteindre son équilibre financier. Ainsi, le milieu de terrain marocain pourrait quitter le championnat belge cet été.

Actuellement, l’international marocain Bilal El Khannous est le joueur le plus cher de son club. En contrat jusqu’en 2027 avec Genk, le milieu offensif pourrait faire toucher à son club un important pactole.

Lors d’une entrevue, Peter Croonen a avoué que l’international marocain serait en fait le transfert le plus onéreux du club l’été prochain. En plus de briller sous les couleurs nationales, il réalise d’excellentes performances dans le championnat belge ce qui lui a valu l’attention d’un certain nombre de clubs européens.

Bilal El Khannouss – Jupiler Pro League 23/24:

☑️23 games

☑️3 goals

☑️5 assists

☑️1.74 xG

☑️6.20 xA

☑️3 key passes per 90

☑️11 big chances created

☑️1.4 successful dribbles per 90

☑️2.1 tackles per 90

19 years of age. One of the most exciting young advanced playmakers in world… pic.twitter.com/4ZHcaYkuDj

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) February 19, 2024