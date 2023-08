Le président américain Joe Biden a demandé jeudi au Congrès de voter une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour des dépenses militaires liées à l’Ukraine, selon un courrier de la directrice du Bureau du budget de la Maison Blanche (OMB), Shalanda Young.

L’administration Biden a également requis une aide financière supplémentaire de 8,5 milliards de dollars pour une assistance économique, humanitaire et sécuritaire, destinée à l’Ukraine mais aussi aux autres pays touchés par le conflit, précise cette lettre, adressée au président républicain de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy.

« L’administration demande un financement supplémentaire d’aide sécuritaire, économique et humanitaire qui soutiendrait l’Ukraine, ainsi que les pays et les populations vulnérables du monde entier touchés par l’invasion brutale et non provoquée de l’Ukraine par la Russie », souligne Shalanda Young.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a salué dans un communiqué le « solide soutien bipartite au Sénat » pour, outre plusieurs sujets intérieurs américains, « soutenir nos partenaires en Ukraine ».

Cette demande de l’administration Biden « devrait envoyer un signal clair à Vladimir Poutine, au gouvernement chinois et à d’autres de la détermination des États-Unis lorsqu’il s’agit de défendre la démocratie dans le monde », a-t-il ajouté.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a précisé qu’une partie de ces fonds doivent permettre de débloquer des programmes d’aide du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

« La guerre de la Russie continue d’avoir des effets dévastateurs sur d’autres pays, entravant la croissance, exacerbant l’insécurité alimentaire et augmentant la pauvreté », relève la ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden dans un communiqué.

« Pour faire face à ces impacts généralisés, nous demandons un soutien vital pour les pays en développement par le biais des banques multilatérales de développement », ajoute-t-elle.