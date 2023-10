Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a annoncé mardi l’élaboration d’un plan d’acheminement de l’aide humanitaire au profit des populations civiles à Gaza. Le Maroc pourrait faire partie des pays auxquels Israël donnera son accord pour contribuer à cette opération.

« Aujourd’hui, à notre demande, les États-Unis et Israël ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils à Gaza, y compris la possibilité de créer des corridors pour aider à maintenir les civils hors de danger », a souligné Blinken dans un post sur X (ex-Twitter).

Pour l’heure, la liste des pays qui participeront à l’effort d’acheminement de l’aide n’a pas encore été dévoilée. Néanmoins, notre confrère Hespress a publié lundi soir un article dans lequel Hassan Kaiba, l’un des porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, indique qu’Israël « était prêt à permettre au Maroc d’envoyer des aides humanitaires et médicales à la population de Gaza et au peuple palestinien ».

Il a également tenu à préciser que « cette aide irait aux Palestiniens et non au Hamas » et qu’Israël « était d’accord si les conditions et les développements actuels le permettent ».

Joint ce matin par H24info pour en savoir davantage sur cette autorisation, Lior Ben Dor, autre porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, a affirmé de son côté et à deux reprises qu’il n’était pas « au courant » de cette décision.

« Aucune idée. Nous sommes toujours entrain de nous renseigner », nous a-t-il répondu.

Il y a moins d’une semaine, Blinken avait discuté avec son homologue marocain Nasser Bourita les efforts à même de prévenir une escalade régionale. Le chef de la diplomatie américaine avait saisi cette occasion afin de demander l’aide du Maroc pour la libération des otages bloqués à Gaza.