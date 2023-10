La France apporte « du renseignement » à Israël, a indiqué le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans un entretien pour les journaux du groupe Ebra publié dimanche soir.

Paris a assuré samedi ne pas avoir été sollicitée à ce stade pour fournir de l’aide militaire à Israël pour se joindre à des opérations militaires.

« L’essentiel du soutien que nous apportons aujourd’hui est du renseignement. Le renseignement fourni l’est dans le cadre du partenariat habituel entre nos deux pays. Nous avons malheureusement une longue expérience en matière de lutte antiterroriste et nos services de renseignements disposent de moyens et de capteurs particulièrement performants », a précisé le ministre français.

Le ministre a indiqué qu’il échangera avec son homologue israélien « la semaine prochaine ».

Réaffirmant qu’Israël a « le droit de se défendre, ainsi que d’éliminer les groupes terroristes qui ont frappé sa population », Emmanuel Macron a « mis en garde » dimanche le président iranien Ebrahim Raïssi « contre toute escalade ou extension du conflit (…) notamment au Liban », a indiqué l’Elysée.

Le chef de l’Etat français a également rappelé au président iranien que « des Françaises et des Français étaient parmi les victimes et les otages retenus par l’organisation terroriste » Hamas, et que leur libération était « une priorité absolue pour la France ».

Le bilan des ressortissants français tués dans les attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre l’Etat hébreu s’est encore alourdi avec un total de 19 morts et 13 disparus.