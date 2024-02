Des passagers attendent au poste frontière de Rafah en Égypte après avoir été évacués de la bande de Gaza, le 26 décembre 2023, au milieu du conflit en cours entre Israël et le groupe militant Hamas. © AFP

Evacués de Gaza où ils étaient bloqués « en quatre lots », les Marocains résidents dans la bande se trouvent de nouveau coincés en Egypte. Ils demandent une intervention royale pour regagner leur Mère-patrie.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mercredi avoir évacué en quatre lots 289 citoyens marocains bloqués dans la bande de Gaza où l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice.

L’évacuation des Marocains résidants à Gaza a été effectuée «en coordination avec les ambassades du Maroc à Ramallah et au Caire, et ce avec l’accord des autorités égyptiennes et israéliennes pour faciliter le processus de sortie de la bande (de Gaza)», a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’opération d’évacuation «s’est déroulé en quatre lots, de novembre dernier à janvier dernier», explique la même source.

Le département de Nasser Bourita affirme que «l’ambassade du Royaume à Ramallah est en communication constante avec les citoyens marocains toujours bloqués dans la bande de Gaza » –sans pour autant mentionner leur nombre– pour les évacuer, malgré les difficultés et les circonstances de crise résultant de la guerre».

Le communiqué souligne qu’«aucun décès n’a été enregistré parmi les personnes disposant de la nationalité marocaine, tandis que le seul blessé grave enregistré a été transféré en Egypte afin d’y recevoir les soins nécessaires».

Le ministère affirme qu’il «suit la situation des membres de la communauté marocaine résidant en Palestine depuis l’attaque contre la bande de Gaza en octobre dernier, et en particulier la situation des citoyens marocains bloqués à Gaza, qui subit de violents bombardements causant une destruction complète des infrastructures et un grand nombre de morts, de blessés et de personnes déplacées provoquant une situation humanitaire désastreuse».

Ceci étant, la sortie de l’enfer gazaoui ne signifie pas la fin du calvaire des Marocains résident en territoires palestiniens occupés.

En effet, bon nombre des marocains qui ont pu traverser la frontière via le passage de Rafah vers l’Egypte se sont retrouvés coincés en Egypte. Les quatre lots évacués de Gaza n’ont pas encore pu regagner leur patrie en raison de la complexité des procédures consulaires et administratives.

Bien qu’ils attestent des efforts colossaux déployés par les cadres de l’ambassade du Maroc au Caire pour leur permettre d’échapper à «l’épreuve de Rafah et les sauver de l’inconnu», ils appellent les responsables pour les ramener au Maroc d’autant plus que leur situation s’aggrave de jour en jour surtout financièrement.

Ainsi, les Marocains bloqués en Egypte adressent un appel au Roi Mohammed VI à intervenir urgemment pour les évacuer d’Egypte