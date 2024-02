Les opérations militaires israéliennes à Rafah « pourraient conduire à un massacre à Gaza », a alerté mardi le chef des Affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, appelant Israël à ne pas « continuer à ignorer » les appels de la communauté internationale.

« Plus de la moitié de la population de Gaza — largement plus d’un million de personnes– s’entassent à Rafah, voyant venir la mort: ils ont peu à manger, pratiquement aucun accès aux soins médicaux, nulle part où dormir, aucun endroit sûr », a-t-il commenté dans un communiqué, décrivant un « assaut incomparable en matière d’intensité, de brutalité et d’ampleur ».

« Je dis depuis des semaines que notre réponse humanitaire est en lambeaux. Je sonne l’alarme une nouvelle fois: les opérations militaires à Rafah pourraient conduire à un massacre à Gaza. Elles pourraient aussi conduire à l’article de la mort les opérations humanitaires déjà fragiles », a-t-il ajouté.

« Nous n’avons ni les garanties liées à la sécurité, ni l’approvisionnement, ni le personnel nécessaire pour maintenir ces opérations ».

« La communauté internationale a mis en garde contre les conséquences dangereuses de toute invasion terrestre à Rafah. Le gouvernement d’Israël ne peut pas continuer à ignorer ces appels », a-t-il plaidé.

« L’Histoire ne sera pas tendre. Cette guerre doit s’arrêter ».

The scenario we have long dreaded is unraveling at alarming speed.

Today, I’m sounding the alarm once again: Military operations in Rafah could lead to a slaughter in Gaza. They could also leave an already fragile humanitarian operation at death’s door.https://t.co/oXpMNkVx75 pic.twitter.com/rUNfCGRIDK

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 13, 2024