Les forces américaines et alliées ont abattu 15 drones tirés par les rebelles yéménites houthis, soutenus par l’Iran, en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, a annoncé samedi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Peu de temps après, les Houthis ont revendiqué une attaque d’ampleur, affirmant avoir tiré des missiles sur un navire commercial « américain » et lancé des drones sur des navires de guerre américains dans « la mer Rouge et le golfe d’Aden ».

Il s’agit de l’une des plus importantes attaques des rebelles yéménites depuis qu’ils ont entamé en novembre une campagne de frappes de drones et de missiles contre des navires qui transitent par la mer Rouge, vitale pour le commerce mondial, en signe de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza où Israël est en guerre contre le mouvement islamiste Hamas depuis le 7 octobre.

Cette attaque « à grande échelle » s’est produite avant l’aube en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, a précisé le Centcom.

Les forces de la coalition et le commandement militaire américain ont estimé que les drones constituaient « une menace imminente pour les navires marchands, la marine américaine et les navires de la coalition dans la région », selon la même source.

En conséquence, « les navires et les avions de la marine américaine, ainsi que plusieurs navires et avions de la marine de la coalition, ont abattu 15 » des drones tirés par les Houthis, a ajouté le Centcom dans un message publié sur le réseau social X.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

Quatre de ces drones ont été abattus par la France, l’un des pays alliés, selon le ministère français des Armées.

Les interventions de la coalition ont pour but de « protéger la liberté de navigation et pour rendre les eaux internationales plus sûres », a souligné le Centcom.

F/A-18 Super Hornets launch from USS Dwight D. Eisenhower supporting strikes against on Iranian-Backed Houthi Targets on Feb. 24. pic.twitter.com/bTtRdsCkwg — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 25, 2024

De son côté, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a indiqué sur X que les rebelles avaient mené deux opérations distinctes.

La première visait le navire commercial Propel Fortune dans le golfe d’Aden, a-t-il déclaré, le décrivant comme un bateau « américain ». Des sites internet effectuant le suivi des navires décrivent le vraquier comme battant pavillon de Singapour, mais ne donnent pas sa position actuelle.

Lors d’une deuxième opération des Houthis, a ajouté M. Saree, « 37 drones » ont été tirés sur « un certain nombre de navires de guerre américains ».

A Sanaa, la capitale du Yémen, des personnes soutenant les Houthis ont participé samedi à un défilé militaire, piétinant des drapeaux américains, israéliens et britanniques.

Le 9 janvier, les forces américaines et britanniques avaient abattu 18 drones et trois missiles tirés par les rebelles yéménites en direction de navires en mer Rouge, avait alors indiqué l’armée américaine. Selon le Royaume-Uni, il s’agissait de l’attaque la plus importante menée jusqu’alors par les Houthis.

En décembre, les Etats-Unis avaient annoncé une initiative de sécurité maritime visant à protéger les navires de la mer Rouge contre les attaques des Houthis, qui ont contraint les navires commerciaux à se détourner de cette route par laquelle transite en temps normal 12% du commerce mondial.

Depuis janvier, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont également lancé des frappes répétées sur des cibles houthies au Yémen, mais les rebelles ont poursuivi leurs attaques.