Les Houthis ont tiré un missile anti-navire « en riposte » aux frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni sur les positions du mouvement rebelle au Yémen, a déclaré vendredi un général américain.

« Nous savons qu’ils ont tiré au moins un missile en riposte », a affirmé à la presse le général Douglas Sims, de l’Etat-major américain, précisant que le missile n’avait touché aucun navire.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont ciblé 30 sites des Houthis, avec un total de plus de 150 frappes, a précisé le général Sims.

Le responsable américain a dit s’attendre à des « tentatives de représailles » de la part des rebelles yéménites qui ont adopté une « rhétorique assez virulente ».

« Chaque cible que nous avons frappée la nuit dernière était associée » aux tentatives des Houthis d’entraver « la liberté de navigation en mer Rouge », a-t-il ajouté.

Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, la tension est montée d’un cran en mer Rouge, théâtre depuis novembre de nombreuses attaques contre la marine marchande, menées par les rebelles yéménites soutenus par l’Iran. Les Houthis affirment viser des navires liés à Israël en solidarité avec la bande de Gaza.

Une haute instance des Houthis avait prévenu plus tôt vendredi que « tous les intérêts américano-britanniques (étaient) devenus des cibles légitimes » pour les rebelles après ces frappes.

The U.S and British Air Force have launched an airstrike against Yemen in retaliation of its prevention of ships heading towards Israel through the Red Sea. pic.twitter.com/fiDZUtLcNM

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 11, 2024