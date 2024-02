Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont affirmé mardi avoir visé des navires américain et britannique lors de deux attaques distinctes en mer Rouge, dont l’une a été confirmée par une société de sécurité maritime.

« La première (attaque) visait le navire américain ‘Star Nasia’, tandis que l’autre visait le navire britannique ‘Morning Tide« , a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, dans un communiqué.

La société de sécurité spécialisée dans le transport maritime Ambrey avait rapporté plus tôt une attaque de drone dans la nuit de lundi à mardi contre un cargo britannique battant pavillon de la Barbade, avant d’affirmer qu’il s’agissait en fait d’un tir de projectile.

Le projectile a été « lancé à partir d’une petite embarcation » et a explosé près du navire, causant des dommages mineurs, a précisé Ambrey.

L’agence de sécurité maritime britannique (UKTMO) avait également indiqué que la fenêtre d’un cargo avait été « légèrement » endommagée par un tir de projectile à 57 milles nautiques (environ 105 kilomètres) à l’ouest de Hodeïda, grand port de la côte ouest du Yémen, sous contrôle des rebelles houthis.

Au cours de la nuit de lundi à mardi, les Etats-Unis ont aussi effectué une nouvelle frappe contre les Houthis au Yémen, visant deux drones marins chargés d’explosifs, a annoncé Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Les forces américaines ont multiplié les opérations au Yémen et au large de ce pays en guerre, disant agir pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le Golfe d’Aden des attaques des Houthis. Les rebelles yéménites affirment soutenir ainsi les Palestiniens de Gaza, où Israël est en guerre depuis le 7 octobre contre le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans ce petit territoire.

CENTCOM Self-Defense Strikes

On Feb. 5, at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against two Houthi explosive uncrewed surface vehicles (USV).

U.S. forces identified the explosive USVs in Houthi-controlled areas of… pic.twitter.com/WMntzJOnw6

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2024