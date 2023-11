Le Wydad de Casablanca, battu par un but à zéro à Tunis par l’Espérance sportive de Tunis, s’est qualifié aux tirs au but (0-1, 5 t.a.b. à 4). Crédit : CAF

Le Wydad de Casablanca (WAC) reçoit l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, ce dimanche (19h00) au complexe sportif Mohammed V de Casablanca en finale aller de l’édition inaugurale de l’African Football League (AFL).

Le WAC, l’un des clubs les plus expérimentés à l’échelon africain et vainqueur à trois reprises de la Ligue des Champions d’Afrique (LDC/1992, 2017 et 2022), semble fin prêt pour la finale de cette prestigieuse compétition qui réunit pour sa première édition le gotha du football africain.

Emmenée par l’ancien international marocain Adil Ramzi, en quête d’un premier sacre dans sa carrière d’entraineur au Maroc, l’équipe casablancaise sait qu’elle devra faire l’essentiel à domicile afin d’éviter tout aléa en déplacement, le 12 courant en Afrique du Sud.

L’expérience cumulée par les coéquipiers de Yahya Jabrane, qui se sont hissés à 7 reprises au carré d’as de la Ligue des Champions depuis l’édition 2016, avec à la clé deux titres (2017, 2022) et deux finales perdues (2019 et 2023), sera déterminante lors de cette finale historique.

La finale aller Wydad-Sundowns sera diffusée sur les chaînes Arryadia TV, AD Sports 1, Bein Sports HD, On Time Sport et SSC HD à 19h.

مباشرة على الرياضية، بث فضائي

الوداد الرياضي – ماميلودي صن داونز

الدوري الافريقي لكرة القدم.. النهائي – ذهاب.#afl_africa@CAF_Online l @afl_africa l @WACofficiel pic.twitter.com/J5LiW2MWqY — Arryadia TV (@arryadiatv) November 1, 2023

Afin de poinçonner son billet pour la finale de l’AFL, le Wydad, vainqueur à domicile de l’Espérance de Tunis en demi-finale aller (1-0), a su juguler les ardeurs des Tunisiens lors de la manche retour malgré sa défaite au terme du temps réglementaire (1-0). Mais lors de la fatidique séance des tirs au but, les Casablancais ont fait montre d’une volonté d’acier afin de décrocher le sésame de la finale et prendre leur revanche sur le club tunisien qui les a privés du titre de la Ligue des Champions en 2019.

Par ailleurs, les Casablancais disputeront cette finale avec un ascendant psychologique sur leur adversaire du jour qu’ils ont éliminés en demi-finale de la dernière édition de la LDC.

Dans l’autre camp, le Mamelodi Sundowns, sur un nuage après avoir éliminé Al Ahly d’Egypte en demi-finale (victoire 1-0 aller, 0-0 retour), nourrit lui aussi de grands espoirs afin de soulever ce prestigieux trophée.

Le Mamelodi, vainqueur d’un seul titre de ligue des Champions (2016) aura à cœur d’ajouter un nouveau sacre continental à son palmarès, lui qui affiche une progression fulgurante ces dernières années, marquée par une présence remarquée aux stades avancés de la Ligue des Champions.

Quoi qu’il en soit, les Sud-africains seront un adversaire redoutable d’autant plus qu’ils auront l’avantage de recevoir le Wydad au match retour à Tshwane, en Afrique du Sud. Le vainqueur de ce trophée empochera la somme de 4 millions de dollars, contre 3 millions USD pour le finaliste. Les demi-finalistes décrochent eux, 1,7 million USD.

L’AFL est une compétition de la Confédération africaine de football établie en partenariat avec la FIFA. L’un des principaux objectifs de la création de l’AFL est de veiller à ce que la qualité du football de club africain soit compétitive au niveau mondial et que les clubs de football africains soient commercialement viables. Elle aspire aussi à contribuer au développement et à la croissance des jeunes talents du football sur le continent africain.