La Confédération Africaine de football (CAF) a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour la première édition de la nouvelle formule de la ligue africaine des champions. Le gagnant empochera un énorme pactole.

Les Rouges participent cette année à la ligue des champions, désormais appelée « African Football League ». Le Wydad, unique représentant du Maroc, fait donc partie des huit équipes qualifiées à la phase finale de cette compétition. Et la grande nouveauté de cette nouvelle formule qui réunit les meilleures clubs africains de football, c’est le montant des primes réservées par la Confédération Africaine de football (CAF).

Le vainqueur de la première édition de l’African Football League (AFL) empochera 4 millions de dollars contre 3 millions pour le finaliste malheureux, annonce dans un communiqué l’instance africaine.

The Confédération Africaine de Football (“CAF”) announced the Prize Money for the Inaugural African Football League (“AFL”) competition which will feature the highest-ranked and most successful football Clubs on the African Continent.

➡️ https://t.co/mvyrL3bvoH pic.twitter.com/FHlEy4Q4Ls

— CAF Media (@CAF_Media) September 30, 2023