Les agressions contre les conducteurs VTC se font de plus en plus fréquentes, de plus en plus spectaculaires, et parfois violentes. Les professionnels du secteur de VTC (Voiture de transport avec chauffeur) en appellent aux autorités avant qu’il n’y ait mort d’homme.

Décidément, les taxis sont prêts à en découdre, coûte que coûte, avec les VTC. Un conducteur a été récemment pris pour cible par des chauffeurs de taxi à l’aéroport de Rabat. Le jeune homme transportait des touristes qui ont été priés de descendre du véhicule de la manière la plus radicale.

La vidéo a vite fait le tour des réseaux sociaux. Les réactions, on ne peut plus unanimes, condamnent ces méthodes d’un autre âge, que les taxis ont, hélas, pris l’habitude d’agir.

الدولة خاصها تتحرك وتدير حل لهاد التسيب راه كيضر بصورة المملكة واحنا مقبلين على كأس العالم

وعندنا أصحاب الطاكسيات صغار أو كبار مافيات بمعنى الكلمة

تطبيق خدام من غير سند قانوني

والطاكسيات كيتعداوا الحدود كتولي في الضرب وكيهرسوا الطوموبيل لمولاها

راه مشكلة عويصة @DGSN_MAROC pic.twitter.com/YFgujONkdC — زهراء حداد الشرقاوي (@CherkaouiZara) March 21, 2024

L’incident tombe au mauvais timing. Le Maroc, qui co-organise le Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal, espère décrocher la tenue de la convoitée cérémonie de la finale. L’image de touristes, violemment éjectés d’un véhicule par une horde d’énergumènes, écorne cette idyllique image d’un Royaume hospitalier.

Surtout que quelques jours auparavant, un incident similaire s’est produit à Casablanca, mais en version plus gore. On y voit un chauffeur de taxi sur le capot d’une voiture VTC en train de fracasser, à main nue, le pare-brise du véhicule. Une scène de chaos amplifiée par les cris horrifiés de la passagère.

« On est devenu carrément dans une jungle. Sans loi, ni foi. Donc tout le monde peut se faire sa justice lui-même, sans qu’il ne soit inquiété ? », s’indigne Samir Faraby, le secrétaire général Syndicat Démocratique des Transports (SDT).

Contacté par H24info, il nous affirme que ces incidents ne sont que l’arbre qui cache la forêt. « Ces agressions provoquent l’indignation, car elles ont été filmées. Malheureusement, ce genre d’incident nous arrive souvent. On se demande que font les autorités ? Qu’attendent-ils ? Qu’il y ait mort d’homme ? », interroge-t-il.

Les taxis se sentent légitimes à mener ce genre d’actions car ils considèrent les conducteurs VTC comme des hors-la-loi. Ce que Samir Faraby rejette catégoriquement.

« Nous sommes des professionnels comme eux. On paie nos taxes, y compris la TVA, prélevée par l’entreprise de l’application. Une entreprise, dont je vous rappelle, possède ses locaux au Maroc, et agit en toute transparence et légalité », explique-t-il.

En effet, ce secteur ne demande aujourd’hui qu’une seule chose: un cadre réglementaire pour se développer sans embûches. « Je tiens pour responsable les autorités de ce chaos qui règne sur la profession, en première lieu le ministère du Transport, mais aussi l’Intérieur », nous dit-il.

« Nous, nous défendons des chauffeurs professionnels, dont plusieurs ont la carte et la qualité d’auto-entrepreneur ou possède le permis de confiance. Ces chauffeurs ont laissé tomber le taxi optant désormais pour les plateformes de VTC », précise-t-il.

Il dénonce le blackout des autorités qui, jusqu’à présent, refusent tout dialogue. « On a avons contacté le ministère du Transport, les autorités locales…, tout le monde. L’Etat ne daigne pas nous répondre. On n’a eu aucun retour. Depuis des mois et des mois qu’on frappe à toutes les portes, personne nous ouvre« , regrette-t-il.

Entre temps, les chauffeurs de taxis s’organisent, surtout sur internet. Ils créent des groupes sur les réseaux, avec des noms provocateurs comme « les Aigles des taxis de Casablanca » en référence à l’ancienne unité de police de proximité, dans le but de « traquer » et « neutraliser » les conducteurs VTC .

« Ils se substituent aux autorités en toute impunité. Et ils s’en prennent aux conducteurs, sans peur d’être iniquités. On veut savoir pourquoi ? Et pourquoi, nous personne ne veut nous recevoir ? Y-a-t il un lobby secret qui veut notre peau ? On se le demande… », fulmine Faraby.