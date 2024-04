L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) met en avant le Maroc et ses destinations à travers sa gastronomie, du 22 au 26 avril 2024 sur la chaîne de télévision France 5, dans l’émission « C à Vous ».

« Tout au long de cette semaine, à chaque édition de l’émission quotidienne C à vous, Cheffe Fatéma Hal et Chef Moha, figures marocaines connues et reconnues, emmènent les téléspectateurs en voyage pour découvrir des plats signature des régions de Tanger, Rabat, Fès, Marrakech et Dakhla », indique l’Office dans un communiqué.

L’objectif pour l’ONMT est de mettre en avant les destinations marocaines à travers leur gastronomie, les ingrédients typiques qui les caractérisent et leur savoir-faire ancestral. La gastronomie étant une des composantes du patrimoine culturel marocain et de son offre touristique.

Lire aussi. Tourisme: l’ONMT en mission séduction à Washington

La même source rappelle que de plus en plus de touristes choisissent leur destination de vacances en fonction de la gastronomie locale. Celle-ci étant un excellent moyen de découvrir la culture et les traditions d’un pays ou d’une région.

Le concept de « C à Vous » se prête à cette mise en valeur gastronomique. Au cours d’un dîner, la présentatrice et sa bande donnent la parole aux invités pour discuter de l’actualité tout en découvrant une nouvelle recette au menu.

L’émission réunit quotidiennement en direct 1,4 million de téléspectateurs et constitue ainsi une excellente vitrine pour la destination Maroc.

A l’issue de chaque émission, une vidéo type Masterclass d’environ 90 secondes sera réalisée et publiée sur les réseaux sociaux de « C à Vous » mettant en avant les grandes étapes de la recette, la cuisine marocaine et la destination Maroc.