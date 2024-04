L’Animateur de Hit Radio, Momo, sera jugé ainsi que deux autres accusés dans l’affaire du prétendu «vol à la tire en direct», le mardi 9 avril.

C’est ce qui a été décidé par les juges de la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Ain Sebaa après avoir entendu les parties dans l’affaire, ce jeudi.

L’Affaire Momo s’approche de sa fin. La Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Ain Sebaa a décidé de reporter le procès pour le mardi 9 avril pour prononcer le jugement.

En effet, après avoir entendu les trois accusés dans cette affaire, dont l’animateur star de Hit Radio, Mohamed Bousfiha, les juges qui sont à présent en délibéré ont désigné l’audience de mardi prochain pour prononcer leur verdict.

L’audience de ce jeudi a été marquée par un tournant inattendu. Le principal accusé a innocenté Momo.

Devant la cour, il n’a pas maintenu la version des faits qu’il avait avancée devant la police judiciaire, innocentant Momo de la participation dans la fabrication d’un crime fictif, en l’occurrence, un vol à la tire sur les ondes de Hit Radio.

« Je travaille en tant que conducteur ambulancier. Mon ami Amin (le 2e accusé) m’a appelé et m’a suggéré de participer au programme Momo en me disant qu’on va gagner un téléphone », a-t-il déclaré.

«Amin écoutait Momo et concourait pour gagner. Il a déjà gagné. Quand je suis venu, il m’a donné son téléphone et j’ai dit que je m’appelle Marouane alors que c’est amine qui avait appelé au début l’émission ».

Il a poursuivi : « Momo m’a dit lors de l’appel téléphonique en direct au moment du programme que nous devrions venir (à la radio) chercher l’iPhone 15 parce que quand j’avais dit qu’on m’a volé un téléphone l’iPhone 14, avant même que je ne puisse le payer entièrement. Il a eu pitié de moi que Dieu le récompense. »

«Le lendemain, je suis allé à la radio dans la ville de Rabat, en compagnie de Amin, avec sa voiture, mais il ne m’a pas accompagné à la radio, il est resté dehors», a-t-il poursuivi.

Interpellé sur la manière avec laquelle il a pu s’identifier comme Marouane alors qu’il s’appelle Mustapha, le deuxième accusé a assuré qu’il a appelé avec le même numéro avant d’entrer au siège de la radio. «Une à l’intérieur, on ne m’a pas demandé ma carte d’identité nationale», a-t-il dit, niant «avoir rencontré Momo ou avoir eu une quelconque relation avec lui».

Devant les juges, l’accusé a confirmé qu’«il n’y a eu aucun incident de vol et qu’il ne s’est pas adressé à la police, contrairement à ce qu’il a déclaré lors de l’émission».

Pour sa part Momo est resté cohérent dans ses déclarations devant la Cour en maintenant les mêmes affirmations que devant la police judiciaire et le parquet, niant toute avec les autres accusés.

«J’ai eu pitié de l’auditeur qui a perdu son téléphone et je lui ai donné un iPhone et il y a des voleurs qui sont spécialistes de ce genre de vols», a déclaré l’animateur de Hit Radio Mohamed Bousfiha, alias Momo, ce jeudi devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Ain Sebaa.

Selon une source qui a assisté au procès, Momo a déclaré: «Pendant le Ramadan, j’ai un programme qui comme à 14h jusqu’à 17h, on essaye de divertir les gens pendant qu’ils sont sur la route ou dans les embouteillages avant la rupture du jeune… Il y a 15 jours, j’ai reçu plusieurs appels de la part des auditeurs, le quatrième était Marouane. A peine, il a commencé à parler et nous avons commencé à entendre Voleur, voleur… IPhone, iPhone, et la ligne a été coupée».

Momo a également déclaré: «je ne connais même pas un seul d’entre eux, et toutes les personnes qui appellent pour participer au programme et gagner des cadeaux. Je ne les connais pas ou que je ne vais pas à leur rencontre. En plus de cela, je ne suis pas responsable de donner le prix, sauf dans certains cas exceptionnels, comme l’incident dont nous avons été témoins».

Momo a comparu mercredi 27 mars devant le tribunal de Casablanca dans le cadre de son implication dans l’affaire du prétendu vol à l’arraché dun téléphone, en direct sur les ondes. Mis en examen, l’animateur est poursuivi en état de liberté, moyennant une caution de 100.000 dirhams.

Ce qui était supposé être un simple fait divers d’un vol à l’arraché, vécu en direct sur les ondes de cette radio privée, vire au cauchemar pour le célébrissime animateur radio Momo.

Depuis la publication de cette séquence vidéo sur ses plateformes où un présumé « auditeur » se fait voler son terminal durant son intervention dans le direct de l’émission de Momo, les choses ont pris une tournure dramatique pour la star des ondes.

En effet, moins de 48 heures après la publication de ce controversé passage, la police judiciaire de Casablanca a ouvert une enquête. Les premiers éléments ont confirmé les soupçons des internautes: Il s’agit bel et bien d’une mise en scène. Hier mardi, Bousfiha a comparu devant le tribunal de première instance de Casablanca. Le procureur du Roi a ensuite décidé de le poursuivre en état de liberté moyennant une caution de 100.000 dirhams.

Cela fait donc suite à l’implication présumée de Momo dans cette affaire de délit fictif et de diffusion intentionnelle de fausses informations. D’après notre confrère Le Matin, “l’animateur est poursuivi pour mise en scène d’un vol, d’informations mensongères, de faux et usage de faux ainsi que de diffamation et d’insulte à un corps constitué, entre autres délits”. L’on apprend également que le procès de l’égérie de Hit Radio a été reporté au 2 avril.

Dans ladite vidéo, l’on retrouve Momo dans son émission habituelle en pleine conversation avec l’un de ses auditeurs. Alors que l’appel téléphonique venait à peine de commencer, des bruits de courses ont mis fin à l’échange radiophonique. Selon les interprétations de l’animateur, l’auditeur en question a été victime d’un vol en direct. Cette « affirmation » a ensuite été confirmé par la “victime” quand il a rappelé la station radio en utilisant un autre appareil.

Face à cela, Momo a invité son auditeur à le rejoindre à Rabat, aux studios de la station afin de lui offrir un nouveau téléphone. Sur les réseaux sociaux, la superchérie n’est pas passée inaperçue.

Parallèlement, deux autres individus sont poursuivis dans le cadre de cette affaire. Il s’agit de ladite “victime” et de son “voleur”. Un communiqué de la Police de Casablanca confirme que ces derniers ont été placés à la prison locale d’Aïn Sebaa.