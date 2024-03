À travers un communiqué, la direction d’Hit Radio s’est prononcée, ce jeudi, autour de l’affaire du présumé vol à l’arraché qui la secoue depuis quelques jours et où une enquête judiciaire cherche à déterminer la présumée implication de l’animateur-vedette de la radio.

Une semaine après la diffusion du désormais tristement célèbre épisode où l’un des auditeurs d’Hit Radio a simulé le vol de son téléphone portable en direct, la direction de ladite radio est enfin sortie du silence.

Dans ce communiqué, le management de la radio privée s’adresse à l’opinion publique en apportant des clarifications concernant les allégations circulant sur les réseaux sociaux. Pour Hit Radio, l’auditeur aurait volontairement simulé un vol de téléphone en plein direct.

“Nous tenons à réfuter avec force toute implication de la station dans la commission de ces actes, totalement contraires à nos valeurs. Hit Radio et ses collaborateurs se conforment à

des principes éthiques et professionnels stricts. Hit Radio et ses collaborateurs sont totalement étrangers à cette affaire et démentent tout lien avec les personnes à l’origine des faits présumés”, lit-on sur le site de la station radio.

Pour rappel, au vu de l’ampleur qu’avait pris cette affaire, la police de Casablanca s’était saisie de ce cas en diligentant ainsi une enquête. Les premiers éléments de celle-ci avaient confirmé les soupçons de plusieurs Marocains: il s’agissait d’une mise en scène certes reste à savoir si l’animateur était au parfum de la supercherie.

C’est de la sorte que Mohamed Bousfiha alias Momo, célèbre animateur de cette radio a comparu devant le tribunal de première instance de Casablanca. Il sera poursuivi en état de liberté sous une caution de 100.000 dirhams à la suite de sa présumée implication dans cette affaire.

Sur ce registre, Hit Radio se dit totalement disposée “à coopérer avec les autorités compétentes pour tirer les choses au clair et permettre que la vérité soit établie. Dans ce contexte, Hit Radio exprime son respect inébranlable pour les forces de sécurité et de justice et sa reconnaissance pour le travail qu’ils accomplissent au service des citoyens afin de maintenir la sécurité et le bien-être publics”.

Parallèlement, la station a également répondu à ses détracteurs. Ainsi, la direction d’Hit Radio “se réserve, en face d’accusations infondées, le droit de prendre toutes mesures légales contre ceux cherchant à ternir notre réputation par de fausses allégations”.

“Nous voulons rassurer notre public et nos partenaires de notre dévouement constant à offrir un contenu de qualité, dans le respect des lois et des valeurs qui nous sont chères. Votre soutien continu est pour nous précieux, et nous nous engageons à préserver la confiance que vous nous accordez”, conclut le communiqué.