Ce mercredi, les Lionceaux de l’Atlas U-20 entament leur deuxième match du tournoi de l’Union Nord-africaine de football. Ces derniers devront donc faire face aux Fennecs dans un derby maghrébin très attendu par le public. Détails.

Après une large victoire (6-0) contre les Libyens en match d’ouverture du tournoi de l’Union Nord-africaine de football pour les natifs ‘’ 2005-2006’’ en Tunisie, les Lionceaux de l’Atlas sous la houlette de Mohamed Ouahbi s’apprêtent à croiser le fer avec les Fennecs algériens.

Si les U-20 Marocains ont réussi brillamment à s’imposer lors du premier match, ce ne fut pas le cas de leurs prochains adversaires. Les Fennecs ont subi une lourde défaite contre les Aiglons de Carthage (4-2) lundi dernier.

آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قبل لقاء الغد أمام منتخب الجزائر

Last training session for our U20 National Team before facing Algeria#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/GBfMyoAllK

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 14, 2023